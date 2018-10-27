Depo (Украина): война на море: Как Россия усиливается на Азове

Россия продолжает наращивать и без того большой военный контингент в Азовском море.

«ДеПо» продолжает отслеживать ситуацию на Азовском море. Полгода назад мы писали о провокациях, которые осуществляют российские военные вблизи украинского Бердянска . Однако, судя по всему, ситуация имеет все шансы приобрести гораздо более серьезные масштабы.

С того времени ситуация только усугубилась. Азовское море буквально кишит российскими военными судами, которые только и ждут малейшей провокации, чтобы заявить о себе.

В частности, по словам председателя Государственной пограничной службы (ГПС) Украины Петра Цигикала , на днях Россия завела в акваторию Азовского моря очередные два военных корабля («Сыктывкар» и «Кизляр»), которые были по внутренним водам Российской Федерации доставлены в порт Азов

Цигикал также проинформировал, что кроме этих кораблей Россия в Азовском море уже имеет группировку из более 120 кораблей и катеров. При этом по состоянию на 20 июня этого года их было около 40 единиц. То есть Россия систематически перебрасывает в Азовское море свои корабли и катера из других акваторий.

В частности, ранее по внутренним водам были переброшены из Каспийского в Азовское море два бронированных катера проекта «Шмель», один сторожевой катер «Гриф». Кроме этого, в Черное море из той же Каспийской флотилии были переброшены и два малых ракетных корабля «Буян-М», вооруженных крылатыми ракетами «Калибр», способные поражать наземные цели на расстоянии до 1400 км и морские цели на расстоянии до 300 км (наибольшая длина Азовского моря — 343 км, ширина — 231 км).

В свою очередь, Украина не имеет в Азовском море частей Военно-морских сил (ВМСУ). Нашу часть акватории защищает только Мариупольский отряд Морской охраны Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), который после аннексии Крыма в 2014 году пополнился плавсредствами Керченского отряда.

Однако сдвиги в лучшую сторону есть и у нас. Прежде всего, в Бердянске подходит к завершению строительство военной базы.

Но все это дело хоть и не далекого, но все же будущего. Пока же главными боевыми единицами нашего флота здесь есть новые катера «Гюрза-М» — «Лубны» и «Кременчуг». Однако их малая осадка (менее 1 м) и габариты не позволяют им действовать вдали от берега в неспокойных водах осеннего и зимнего Азовского моря, где как раз в это время начинаются штормы.

Именно этим и может воспользоваться Россия, чтобы нанести удар по украинскому флоту и попытаться окончательно превратить Азовское море в свое внутреннее озеро. Собственно, СНБО недавно заявила, что Россия готовится к применению военной силы против Украины, а верховный главнокомандующий добавил, что Украина готовится к отражению российской агрессии в Азовском море.

Вместе с тем оптимисты не без основания утверждают, что открытого военного конфликта, скорее всего, не будет. Ведь в случае нападения россиян на украинские корабли Россия, ко всему прочему, получит еще и санкции за пиратство. А после вчерашней резолюции Европарламента относительно ситуации в Азовском море эти санкции стали реальными, как никогда. По сути, России дали понять: любое обострение ситуации непременно обернется для нее целенаправленным усилением санкций.

Другое дело — насколько Путин боится этих санкций? Ведь введенные санкции за аннексию Крыма не помешали ему в августе 2014 года начать полноценное военное вторжение на территорию Украины с открытыми боевыми действиями.

Поэтому нам остается надеяться на то, что запаса прочности у России сейчас недостаточно для того, чтобы вести войну еще и на море, а также укреплять собственную оборону. В частности, в 2019 году ожидается спуск на воду первого ракетного катера «Лань» с ракетами «Нептун» на борту, а также приход из США двух «Айлендов».

И хотя в сравнении с азовским флотом России это выглядит не очень серьезно, но все же потрепать нервы Путину и сдержать наступление врага на определенное время должно. А там, может, и военные союзники, в частности США, подойдут на помощь.

Стоит напомнить, что Европарламент принял резолюцию, в которой осудил действия России в Азовском море.

Там и о миллиардных убытках нашей страны не забыли.