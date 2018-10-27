Украина уравняла в правах мужчин и женщин

Украина одобрила закон, по которому права мужчин и женщин в армии отныне одинаковы.

Исключения составят пункты, касающиеся охраны материнства и детства и о запрете притеснений по половому признаку, сообщает 112.ua. Раньше устав ВСУ не назначал девушек в состав суточного наряда. В законопроекте нет упоминаний об ограничениях несения службы женщинами только до 40 лет. Им разрешается пребывать в армии до предельного возраста (до 45 лет для рядового и сержантского составов и до 60 лет для высшего командования).

Ранее News.ru писал об изменениях устава ВСУ ради военного приветствия.