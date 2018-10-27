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Украина уравняла в правах мужчин и женщин
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Кардинал в законе. Он воевал с королем преступной РФ
Кардинал в законе. Он воевал с королем преступной РФ

Украина уравняла в правах мужчин и женщин 

News.ru 2 часа назад
Украина одобрила закон, по которому права мужчин и женщин в армии отныне одинаковы.
Исключения составят пункты, касающиеся охраны материнства и детства и о запрете притеснений по половому признаку, сообщает 112.ua. Раньше устав ВСУ не назначал девушек в состав суточного наряда. В законопроекте нет упоминаний об ограничениях несения службы женщинами только до 40 лет. Им разрешается пребывать в армии до предельного возраста (до 45 лет для рядового и сержантского составов и до 60 лет для высшего командования).
Ранее News.ru писал об изменениях устава ВСУ ради военного приветствия.
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