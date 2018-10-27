В Крыму оценили инвестиционную привлекательность полуострова

Белоруссии, Испании, Симферополе завершила работу строительная выставка Connect Construct Crimea III. В рамках мероприятия свои проекты представили предприятия из Крыма Германии и регионов России , сообщает корреспондент «Ленты.ру»

Гости деловой программы выставки отметили, что строительный рынок на полуострове активно растет, и повышается инвестиционная привлекательность Крыма.

«Объем инвестиций в 2017 году увеличился в семь раз — 197 миллиардов рублей, из них 100 миллиардов рублей частных инвестиций. В первом полугодии 2018 года объем инвестиций составил 131,1 миллиарда рублей — это на 93 процента больше, чем за аналогичный период 2017 года», — сказал генеральный директор Корпорации развития Крыма Николай Сапрунов.

По его словам, много компаний, работающих на территории Крыма, понимают, что можно инвестировать и развивать бизнес на полуострове.

«Большая ниша — поставки стройматериалов для восстановительных работ в Сирии. Крым удобно расположен, а водные перевозки относительно недорогие, производителям стройматериалов стоит обратить внимание на этот рынок. Республику регулярно посещает глава Крыма Сергей Аксенов, и между сторонами есть определенные договоренности», — добавил Сапрунов.

Заместитель министра строительства и архитектуры Республики Крым Максим Скорин также сообщил, что и сейчас на территории полуострова реализуются крупные инвестиционные проекты.

«Проекты реализуются как бюджетные, так и внебюджетные. По линии бюджетных средств одна только федеральная программа включает в себя несколько направлений — обеспечение транспортной безопасности строительства Керченского моста, обеспечение энергетической безопасности ТЭС, водовод в восточный Крым — крупнейший проект (водовод протяженностью 163 километра от Северо-Крымского канала до Феодосии и Керчи — прим. «Ленты.ру»). Что касается бизнес-сектора, то есть крупные проекты жилой застройки, перенята практика комплексного освоения территорий. Есть проекты, которые предусматривают застройку значительных территорий объектами социальной структуры: школы, детские сады», — рассказал Скорин.

Он также отметил, что в Крым приходят и иностранные инвесторы, которые представляют свои проекты.

На Германо-Российском круглом столе, проходящем в рамках Connect Construct Crimea, немецкие специалисты поделились своим опытом в проектировании, рассказали об элементах успешного гостиничного проекта и о новых строительных технологиях.

Всего в выставке Connect Construct Crimea приняли участие около 300 экспонентов: дистрибьюторы строительных материалов, поставщики строительной техники, производители мебели и фурнитуры, крымские застройщики, отели и санатории, консалтинговые и рекламные компании. Мероприятия посетили около 8 тысяч человек — архитекторы, строители, дизайнеры, профессионалы рынка недвижимости и HoReCa, инвесторы, представители органов власти и студенты.