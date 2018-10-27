Ещё
Власти Украины скрыли планы по повышению цен на газ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Украины скрыли планы по повышению цен на газ 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: Reuters
Правительство Украины планирует повышение цен на газ для населения до уровня 12 тысяч гривен за тысячу кубометров. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на украинские СМИ.
По данным агентства, копия постановления о повышении цен была удалена с сайта украинского кабмина после публикации.
Как отмечается, проект был утвержден правительством Украины 19 октября.
При этом согласно документу, с 1 января 2020 года цены на газ для населения Украины вырастут до 12 тысяч гривен.
Ранее украинский политик Дмитрий Спивак рассказал, как украинцев обманывают в ситуации с газом.
Газета.Ru: последние новости
Туктамышева выиграла короткую программу в Канаде Глава "Нафтогаза" назвал Украину "фейл-кейсом" В Британии французского "человека-паука" приговорили к тюрьме
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия готовится к войне2552
У Крымского моста обезвредили бомбу29
Кому достанется шикарное наследство Караченцова107
Вдова Караченцова объяснила изменение места его похорон68
Что случилось на «Голосе»14
Видео
03:15
Путин отреагировал на смерть Караченцова
Политика
02:55
Караченцов не смог исполнить свое последнее желание
Шоу-бизнес
00:42
Кому достанется шикарное наследство Караченцова
Шоу-бизнес
02:20
Трамп назвал «худшее, что случалось с Россией»
В мире США
03:24
Путина позвали в Вашингтон
Политика
01:05
Жена назвала причину смерти Караченцова
Шоу-бизнес
01:17
Падение двух турчанок под землю попало на видео
В мире Пожары
03:34
Пока вы спали: Объявлен день жестянщика
Общество
05:36
Опубликовано последнее видео с Караченцовым
Шоу-бизнес
01:07
Пока вы спали: Паника на Wall Street. Такого не было 7 лет
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение