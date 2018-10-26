Путин призвал аккуратно решать проблему цыганского криминала

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям заявил, что цыгане должны иметь возможность получения нормального жилья и образования, чтобы свести к минимуму криминализацию мест проживания этого народа, передает ФАН.

Это стало ответом на слова главы Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежды Деметер о продолжающемся сносе цыганских домов в России , в том числе в Туле.

Путин назвал этот вопрос острым, отметив, что, к сожалению, представителей цыганской диаспоры часто вовлекают в криминальную деятельность. Одной из проблем населенных пунктов, где проживают цыгане, является распространение наркотиков. При этом Путин подчеркнул, что обвинять во всем цыган нельзя.

Деметер, в свою очередь, возразила, что в тех поселках, о сносе которых она говорила, не было ни одного случая распространения наркотиков.

«Что касается Тулы, там точно это было. Это же мне не губернатор докладывал, а правоохранительные органы докладывали», — указал президент России.

Глава государства также отметил, что проблема криминализации цыганских поселков является общей недоработкой. «В любом случае действовать нужно крайне аккуратно и соблюдать интересы граждан», — резюмировал Путин.

Несколькими месяцами ранее сообщалось, что России возросло число тех, кто одобряет лозунг «Россия для русских». Таковы данные опроса «Левада-Центра» , согласно которым за последний год доля граждан, поддерживающих такое утверждение, выросла с 10 до 19%.

Особенно выросло число тех, кто выступает за ограничение прав на проживание в России цыган

Деметер объясняла такую тенденцию тем, что в России никто не занимается проблемами этого этнического меньшинства на должном уровне, а пресса освещает его только негативно.

В мае прошлого года Верховный суд Татарстана признал законным снос домов цыганского поселка в сельском поселении Айша Зеленодольского района республики. Это решение стало следствием затяжного конфликта между администрацией Зеленодольского района и цыганским населением Айши.

Цыганский табор в этом населенном пункте существует уже больше 15 лет. Цыгане занимают 20 домов на трех небольших участках. При этом вокруг их жилищ нет никаких заборов, все дома стоят друг к другу вплотную, образуя монолитный поселок внутри Айши. Из всех домов цыган лишь четыре оформлены в собственность, как положено. Остальные считаются незаконными постройками.

При этом, как неоднократно писали СМИ Татарстана, у членов цыганской общины Айши сложились непростые отношения с администрацией Зеленодольского района и ее руководителем Александром Тыгиным, а также с местными жителями. Ранее в том же году здесь проходили народные сходы граждан, на которых они высказывали свое недовольство цыганами.

В марте 2016 года в поселке Плеханово Тульской области приехали работники газовой службы, чтобы отключить незаконные врезки жителей цыганских домов в газовую систему. Однако это не понравилось местным жителям, которые напали на ремонтников и нанесли им легкие травмы.

вызвали полицию и ОМОН, произошли серьезные столкновения правоохранителей и цыган.

После этого в прессу попали данные о долгосрочном конфликте между плехановскими цыганами и жителями иных национальностей этого поселка.

А в мае 2016 года незаконно возведенные строения цыган начали сносить с помощью строительной техники. Сами цыгане утверждали, что их не предупредили о сносе и фактически выкидывают на улицу. Однако местные власти утверждают, что всех жителей цыганского поселка переселили во временное жилье и акция по сносу была согласована с цыганскими баронами.

Также в 2016 году в селе Лощиновка Одесской области произошли массовые беспорядки из-за убийства восьмилетней девочки. Тело ребенка со следами насильственной смерти нашли 27 августа в заброшенном доме на окраине села. Полиция определила подозреваемого в преступлении — 20-летнего местного жителя.

После задержания подозреваемого толпа из трех сотен человек начала громить дома представителей общины ромов. Затем община села потребовала выселить из населенного пункта всех цыган.

Отмечается, что местные жители потребовали от депутатов сельсовета провести экстренную сессию, которая бы поддержала решение схода села. Депутаты поддержали решение общины. Вскоре цыгане были депортированы из села.