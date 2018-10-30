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В центре Москвы неизвестные отобрали сумку у мужчины
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В центре Москвы неизвестные отобрали сумку у мужчины 

РИА Новости + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА Новости
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