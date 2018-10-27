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Самый большой гидросамолет в мире впервые взлетел с воды
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Самый большой гидросамолет в мире впервые взлетел с воды 

ТК «Звезда» + ещё 5 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Испытания китайской машины AG600 состоялись на водохранилище на реке Чжанхэ.
Крупнейший на данный момент в мире китайский гидросамолет AG600 впервые взлетел с воды, сообщают «Известия». Испытания состоялись на водохранилище на реке Чжанхэ в Цзинмэне провинции Хубэй. Самолет спустился по наклонному пандусу в воду, разогнался, взлетел и, сделав несколько кругов над водохранилищем, снова приземлился на водную гладь.
Сообщается, что длина амфибии — 37 метров, максимальная взлетная масса — 53,5 тонн. AG600 способен выполнять перелеты на расстояние до 5 тысяч километров, перевозя до 50 человек на скорости 570 км/ч.
Ранее стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация намерена восстановить производство в России самого большого гидросамолета в мире А-40 «Альбатрос».
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