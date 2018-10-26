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В Госдуме прокомментировали сообщения о смерти Николая Караченцова
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В Госдуме прокомментировали сообщения о смерти Николая Караченцова 

RT на русском + ещё 26 54 минуты назад
Фото: Экспресс-газета
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко в беседе с RT поделился воспоминаниями о народном артисте России Николае Караченцове.
«Это был замечательный человек, это был мой друг, с которым я снял два фильма», — сказал Бортко.
По его словам, несмотря на тяжёлую болезнь, Николай Караченцов был очень весёлым и дружелюбным человеком.
«Это был весёлый человек, который любил людей. У него была масса друзей, с которыми он дружил, которые его любили. Он прожил интересную яркую жизнь. Земля ему пухом, мы будем долго-долго его помнить», — заключил он.
Ранее народный артист России Николай Караченцов умер в возрасте 73 лет.
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