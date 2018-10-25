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Бородина набросилась на Борисова после травли Моргуновой
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Бородина набросилась на Борисова после травли Моргуновой 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: Дни.ру
Ксения Бородина эмоционально отреагировала на свежий выпуск ток-шоу "Пусть говорят", в котором обсуждалось возможный алкоголизм и одиночество прославленного диктора ЦТ Светланы Моргуновой. Ведущая "Дома-2" встала на защиту коллеги, при этом накинувшись с критикой на Дмитрия Борисова, который, по ее мнению, задавал бестактные вопросы.
Накануне, 24 октября, в передаче "Пусть говорят" собрались знаменитости и легендарные дикторы ЦТ, чтобы проверить слухи, которые в последнее время муссируются в Сети относительно 78-летней Светланы Моргуновой.
Она давно ведет затворнический образ жизни, о ней почти ничего неизвестно. Все изменилось, когда в Сети появились фотографии, сделанные на похоронах Иосифа Кобзона. После этого начали поговаривать, будто Светлана Моргунова выпивает. Более того, по слухам, легендарного диктора ЦТ не раз видели в ресторане, пьющей в гордом одиночестве.
Именно эти пересуды и обсуждали на шоу. передача оказалась резонансной. Одни зрители считают, что не стоило перемывать кости известному человеку. По мнению других, благодаря этой передаче все вспомнили про ведущую, а она искупалась в любви.
Не осталась в стороне даже ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина. Даже она, много повидавшая на передаче, участники которой регулярно дерутся, матерятся, сношаются, женятся, рожают и разводятся, признала, что ток-шоу на Первом канале в этот раз превзошло себя по цинизму.
"Я просто в шоке", — призналась Ксения Бородина на своей страничке в социальной сети Instagram. Далее она вкратце описала ситуацию: "Сидит Светлана Моргунова, пожилой человек, который отдал телевидению все свои лучшие годы! Диктор Центрального телевидения СССР с 1961 года, теле— и радиоведущая. Заслуженная артистка РСФСР, народная артистка Российской Федерации. Человеку 78 лет! по понятной причине она давно ничего не ведет, человек пожилой, ну можно было собрать программу и показать она она замечательная, помочь ей финансово! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим.ред.)" — возмущенно рассудила Бородина.
Однако вместо предложений или оказания помощи Моргунова получила лишь нескромные вопросы ведущего Дмитрия Борисова. По всей видимости, они вывели из себя Ксению Бородину, которая буквально накинулась на него. "А стоит молодой и перспективный ведущий и говорит ей, почему вы никуда не ходите?! Почему не ведете ничего?! Говорят вы выпиваете?!" — перечислила Бородина.
Далее Ксения признала, что совершенно осознает формат шоу, но все равно все имеет свои границы, а тут явный перебор. "я все понимаю, я сама работаю на похожих программах, но есть же какой-то момент что она все отдала телевидению, что она пожилой человек, она коллега, она заслуженная артистка 🙈🙈🙈 мне было очень жаль ее… очень… и стыдно, что так можно с пожилым человеком!" — завершила свой гневный пост телеведущая.
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