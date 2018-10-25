В Лондоне предложили расширить круг участников Договора РСМД

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Трамп заявил, что Америка будет наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что данное сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.

"Беспокойство США касается не только Китая, но и КНДР, а также других стран, которые не включены в такие двусторонние соглашения… Важно понимать, что в том мире, в котором мы живем, существует необходимость укреплять альянсы, а также существуют страны, которые разрабатывают определенные технологии в этой области. Важная задача — обеспечить совместный с партнерами устойчивый диалог не только с Россией, но и еще где-нибудь", — сказал замминистра, отвечая на вопросы членов палаты лордов британского парламента

Лорд-лейборист Дональд Андерсон задал Ахмаду вопрос о том, не удивлен ли он внезапным заявлением Трампа об одностороннем выходе из договора о РСМД, а также о том, каковы перспективы заключения аналогичного соглашения с КНР.

"Мы поддержали — особенно когда начались переговоры США и Северной Кореи — заключение любых соглашений, которые привели бы к деэскалации в разных сферах в этом регионе Азии", — добавил замминистра.