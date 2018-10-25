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МИД предупредил Норвегию о негативных последствиях ареста россиянина
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МИД предупредил Норвегию о негативных последствиях ареста россиянина 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила Норвегию о возможных негативных последствиях ареста сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева, передает РИА «Новости».
По ее словам, Норвегия не только не извинилась за свои действия, но и заявила о продолжении расследования дела россиянина. Захарова отметила, что данные действия идут вразрез с интересами развития российско-норвежских отношений.
"Иначе как провокацией и недружественным шагом норвежских властей эти действия мы назвать не можем. С самого начала мы указывали на абсолютно фальшивый характер выдвигавшихся обвинений", — сказала Захарова.
Она подчеркнула, что официальных обвинений норвежская сторона до сих пор не предъявила.
"Безусловно, такого рода действия идут вразрез с интересами развития российско-норвежских отношений, и неизбежно повлекут за собой негативные последствия, в том числе для контактов по парламентской линии", — добавила Захарова.
Бочкарев был задержан в аэропорту Осло 21 сентября. Его заподозрили в шпионаже. 18 октября суд в Норвегии постановил освободить сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева.
Ранее сообщалось, что российские сенаторы воздержались от визитов в Норвегию из-за действий Осло.
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