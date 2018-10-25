В Житомирской области запретили «русскоязычный культурный продукт»

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости . Житомирский областной совет постановил запретить публичное использование «русскоязычного культурного продукта» в регионе, сообщила в четверг пресс-служба партии «Свобода», фракция которой представлена в облсовете.

Ранее аналогичное решение принял Львовский областной совет.

"Депутаты Житомирского областного совета поддержали проект решения, инициированный фракцией «Свобода», о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Житомирской области", — говорится в сообщении.

В партии сообщили, что принятый проект также предполагает создание межведомственной рабочей группы для проведения «систематической разъяснительной работы для физических и юридических лиц о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта» на территории Житомирской области.

На Украине постоянно звучат призывы запретить всё, что так или иначе связано с Россией или русским языком.

Ранее парламент Украины со второй попытки принял в первом чтении законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни — он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

Также запрещен ввоз на Украину ряда книжных изданий из РФ. В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции «антиукраинского содержания» из РФ. Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.

Также Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из России. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ, на Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.