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В Житомирской области запретили «русскоязычный культурный продукт»
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В Житомирской области запретили «русскоязычный культурный продукт» 

РИА Новости + ещё 17 13 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Житомирский областной совет постановил запретить публичное использование «русскоязычного культурного продукта» в регионе, сообщила в четверг пресс-служба партии «Свобода», фракция которой представлена в облсовете.
Ранее аналогичное решение принял Львовский областной совет.
"Депутаты Житомирского областного совета поддержали проект решения, инициированный фракцией «Свобода», о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Житомирской области", — говорится в сообщении.
В партии сообщили, что принятый проект также предполагает создание межведомственной рабочей группы для проведения «систематической разъяснительной работы для физических и юридических лиц о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта» на территории Житомирской области.
На Украине постоянно звучат призывы запретить всё, что так или иначе связано с Россией или русским языком.
Ранее парламент Украины со второй попытки принял в первом чтении законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни — он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.
Также запрещен ввоз на Украину ряда книжных изданий из РФ. В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции «антиукраинского содержания» из РФ. Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.
Также Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из России. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ, на Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.
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