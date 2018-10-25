Детские сады в Туапсе не работают из-за проблем с питьевой водой

Горячая линия для сообщений о дефиците питьевой воды создана на Кубани

"Для кубанцев, оставшихся без питьевой воды, будет осуществляться подвоз бочек с питьевой водой. По распоряжению губернатора региона подвоз воды организуют по заявкам от жителей пострадавших территорий. Сообщить о дефиците питьевой воды для ее доставки можно по телефону доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю — 8 (861) 268-64-40", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в Туапсе емкость с питьевой водой уже доставляют по 48 адресам. В городе в результате ливней произошло повреждение магистрального водопровода на участке от Мессажая до моста на улице Сочинской. Сейчас аварийные бригады занимаются его восстановлением. Из-за подтопления насосной станции временно прекращена подача воды в микрорайоны Грознефть и Звездный. Бригады НПЗ откачали воду, к восстановлению приступят коммунальщики. Временно в микрорайон Звездный вода подается из резервуара.

Сейчас в Туапсинском районе также осуществляются подворовые обходы для оценки ущерба от стихии.