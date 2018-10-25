Детские сады в Туапсе не работают из-за проблем с питьевой водой

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Горячая линия для сообщений о дефиците питьевой воды создана на Кубани 

ТАСС + ещё 7 47 минут назад
Фото: Главный региональный
КРАСНОДАР, 25 октября. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил организовать подвоз питьевой воды жителям пострадавших от сильных ливней территорий, создана горячая линия для сообщений о дефиците воды, сообщила в четверг пресс-служба администрации края.
"Для кубанцев, оставшихся без питьевой воды, будет осуществляться подвоз бочек с питьевой водой. По распоряжению губернатора региона подвоз воды организуют по заявкам от жителей пострадавших территорий. Сообщить о дефиците питьевой воды для ее доставки можно по телефону доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю — 8 (861) 268-64-40", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в Туапсе емкость с питьевой водой уже доставляют по 48 адресам. В городе в результате ливней произошло повреждение магистрального водопровода на участке от Мессажая до моста на улице Сочинской. Сейчас аварийные бригады занимаются его восстановлением. Из-за подтопления насосной станции временно прекращена подача воды в микрорайоны Грознефть и Звездный. Бригады НПЗ откачали воду, к восстановлению приступят коммунальщики. Временно в микрорайон Звездный вода подается из резервуара.
Сейчас в Туапсинском районе также осуществляются подворовые обходы для оценки ущерба от стихии.
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