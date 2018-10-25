Ещё
Ученые предупредили о смертельной опасности зимы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые назвали смертельную опасность зимы 

ТК «Звезда» + ещё 1 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Шведские исследователи пришли к выводу, что морозная погода приводит к сердечным приступам.
Шведские ученые пришли к выводу, что зима несет в себе смертельную опасность для людей, страдающих сердечными заболеваниями. При понижении температуры всего на несколько градусов ниже нуля по Цельсию повышается риск сердечного приступа, сообщает РИА Новости.
Исследователи изучили данные из национального реестра, в котором содержатся данные о 274 тысячах граждан Швеции, у которых в период с 1998 по 2013 годы был диагностирован инфаркт миокарда. Возраст наблюдаемых — от 50 до 80 лет.
Согласно результатам исследования, при отрицательных температурах риск инфаркта был выше на 10 процентов. Ученые сперва не поверили результатам собственных выводов: они полагали, что на риск сердечных приступов влияет экология. Но нет — виновными все же были признаны морозы. Ученые объясняют это так: при понижении температуры сосуды сужаются, в сердце поступает меньше кислорода. Зимой люди также чаще болеют гриппом, что также повышает риск возникновения сердечных приступов.
При этом было достаточно, чтобы температура держалась в пределах плюс 3-4 гралусов — риск инфаркта значительно снижался.
ТК «Звезда»: последние новости
В РПЦ предложили «поставить заслон» анонимности в Интернете Экс-министр транспорта и связи Украины предрек стране «страшные проблемы» Патрушев рассказал о росте террористической активности в Сибири
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Флориду затопит точно»3
О чем пилоты никогда не говорят пассажирам7
«Быстро и эффективно»: Путин пообещал зеркальный ответ США1288
«С какого бодуна»: Моргунова о беспробудном пьянстве
Названа еще одна угроза для РФ от США22
Видео
04:37
Уцелевшая улика: что скрывал керченский стрелок
Происшествия Статьи
02:56
«Быстро и эффективно»: Путин пообещал зеркальный ответ США
Политика Армия
01:28
Задержана мать найденного в Щелкове ребенка
Криминал Происшествия
00:40
Инцидент с Су-24 и другие события дня
В мире
01:36
Плывущие по улицам Туапсе машины сняли на видео
Происшествия
00:57
Лобода перенесла срочную операцию
Шоу-бизнес Другое
00:53
Стафилококк и сальмонелла: какой шаурмой кормят в Москве
Общество Статьи
01:25
«Пуски под вопросом»: у «Союза» новая проблема
Наука и техника Статьи
00:31
В США массово рассылают бомбы
США В мире
02:37
Первые новые липы высадили на Красной площади
Новости Москвы Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение