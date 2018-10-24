ФСБ назвала глобальный интернет OneWeb угрозой нацбезопасности

По словам российского силовика, нет никаких гарантий того, что эта система не будет использоваться для разведывательных целей. Кроме того, в ведомстве опасаются, что OneWeb может стать монополистом связи в ряде российских регионов.

«Реализация подобных иностранных систем связи делает нерентабельной деятельность российских операторов связи, особенно в труднодоступных и малонаселенных районах, а организацию связи традиционными средствами — очень затратной», — сказал представитель спецслужбы.

Правоохранитель подчеркнул, что единственный способ противостоять угрозам от реализации такого проекта в России — ограничение их работы и «развитие конкурентных отечественных систем связи с аналогичным функционалом». Садовников предположил, что можно создать схожий проект, например с Китаем , Индией и другими странами, которые не настроены агрессивно в отношении России.

OneWeb — планируемая британская группировка из большого количества спутников, которая, как ожидается, с помощью технологий мобильной спутниковой связи к 2019 году сумеет обеспечить широкополосным доступом в сеть Интернет пользователей по всему миру за счет полного охвата поверхности Земли.

Тремя неделями ранее представитель госкорпорации «Роскосмос» Юрий Урличич сообщил, что спутниковая система связи «Сфера» начнет создаваться с 2020 — 2021 года и станет альтернативой для других глобальных спутниковых систем связи.

По задумке разработчиков проекта, система «Сфера» должна будет объединить в себе несколько функций: навигацию, связь и дистанционное зондирование Земли. В общей сложности к 2028 году она должна насчитывать порядка 600 небольших спутников.

«Мы надеемся, что программа сможет взять старт с 2020 года, может быть, с 2021 года… Нам, конечно же, нужна экспансия на зарубежные рынки, чтоб предоставить миру какую-то альтернативу», — отметил Урличич во время выступления на международной конференции спутниковой связи SatComRus.

Он также выразил уверенность в том, что реализация программы и создание полноценной спутниковой группировки на орбите планеты позволит обеспечить устойчивое будущее Российской Федерации в космическом пространстве, передает ФАН.

Дмитрий Медведев внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, предусматривающий запрет российским военным размещать в интернете любую информацию

«Военнослужащим запрещается размещать в СМИ и в сети «Интернет» данные, позволяющие раскрыть их ведомственную принадлежность, информацию о своей служебной деятельности и о месте дислокации части», — говорилось в документе.

Имеются в виду фото-, видеоматериалы, данные геолокации и другая информация.

«Анализ деятельности Вооруженных сил РФ, в том числе — в Сирии — показал, что военнослужащие представляют особый интерес для спецслужб отдельных государств, террористических и экстремистских организаций. Информация, размещенная ими в Сети применяется для информационно-психологического воздействия, а также в отдельных случаях для формирования предвзятой оценки государственной политики РФ», — указывалось в пояснительной записке.

Также камбин подчеркивал, что данное ограничение касается исключительно информации, связанной только со служебной деятельностью военнослужащих либо деятельностью воинских частей и организаций.

«В связи с нарушением предусмотренных запретов к военнослужащему может быть применена мера по его досрочному увольнению с военной службы. Предлагаемый законопроект не распространяется на граждан, уволенных с военной службы», — резюмировался комментарий правительства.

армейским командирам начали выдавать защищенные мобильные телефоны отечественного производства.

Гаджеты стоимостью 115 тысяч рублей получают военнослужащие, обладающие допуском к информации «особой важности» — высшей категории секретности, передает НСН.

военном ведомстве поясняли, что телефон полностью оправдывает свою цену — он способен выходить на зашифрованные линии военных коммуникаций России через гражданские сотовые сети, в том числе из-за границы. Аппаратная часть и операционная система этих устройств — полностью российские.

Агентства национальной безопасности США В 2015 году американский технический специалист и спецагент, бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден рассказал о крупнейшем взломе сетей сотовых операторов по всему миру за всю историю мобильной связи. Предоставленные им документы доказывают, что взлом был произведен Агентством национальной безопасности США и Центром правительственной связи Великобритании (GCHQ).

Атаке подвергся крупнейший производитель SIM-карт транснациональная компания Gemalto, зарегистрированная в Нидерландах. Корпорация производит более 2 млрд SIM-карт для крупнейших сотовых операторов, таких как AT&T , T-Mobile, Verizon , Sprint и еще 450 сотовых сетей по всему миру. Девиз компании: «Безопасность, чтобы быть свободным».

В результате взлома было скомпрометировано большое количество SIM-карт, что позволяет американским и английским спецслужбам осуществлять слежку, прослушивание телефонных переговоров, перехват текстовых сообщений и мобильного интернет-трафика.