Кремниевая долина зарабатывает миллионы, продавая технологии для слежки

Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) является одним из самых приоритетных клиентов вышеупомянутых компаний, которые продают ведомству разнообразные инструменты для слежки, задержания и депортации людей, которым запрещен въезд в США согласно президентскому указу Трампа.

«В это тяжелое время злоупотреблений со стороны ICE и Министерства внутренней безопасности (МВБ) мы были неприятно удивлены и шокированы тем уровнем секретности, который окружает контракты по поставке технологий от IT-компаний», — заявила представительница правозащитной организации Mijente Джасинта Гонсалес.

Она добавила, что многие из этих технологий уже активно используются надзорными органами, а их разработчики зарабатывают на таких заказах миллионы.

Сообщается, что одной из компаний, имеющих многомиллионные контракты с властями, является Amazon. Ее дочернее подразделение Amazon Web Services (AWS) занимается продажей облачных систем и является «основным подрядчиком» Министерства внутренней безопасности США. На серверах AWS хранится информация, а также биометрические данные свыше 200 млн человек.

Важную роль в обеспечении МВБ информацией о мигрантах играет и Palantir, основанный союзником Трампа Питером Тилем.

Системы этой компании в том числе обеспечивают коммуникацию между правоохранительными органами и федеральными агентствами. В докладе фигурирует и Microsoft, которая также занимается созданием облачного сервиса для ICE. Этот контракт действителен вплоть до 2020 года.

При этом ICE получает огромные инвестиции на автоматизацию своих процессов — $24,6 млн на модернизацию программ, $97,2 млн на систему биометрического подбора и $11,9 млн на софт для мгновенного установления личности. И Amazon, и Palantir являются подрядчиками в контрактах, связанных с этими технологиями.

Когда я начале 2017 года Дональд Трамп подписал свой первый указ о запрете на въезд в США иммигрантов из нескольких стран мира, Кремниевая долина в едином порыве осудила главу государства. В числе тех, кто выступил против миграционного законодательства, был и генеральный директор Microsoft Сатья Наделла, который родился в Индии.

«Будучи иммигрантом и руководителем, я самолично наблюдал позитивное влияние иммиграции на развитие Microsoft, страны и всего мира», — заявил Наделла, добавил, что продолжит ходатайствовать об отмене указа Трампа.

Тем не менее, спустя год Microsoft оказался уличен в тесном сотрудничестве с американскими властями.

Помимо ICE, компания планирует участвовать в тендере на создание облачных сервисов (JEDI) для Министерства обороны США . Этот засекреченный проект вызвал бурю негодования со стороны сотрудников Microsoft, которые не готовы к тому, что созданные ими технологии будут «приносить людям вред и страдания».

Создатель Amazon Джефф Безос не так давно вступился за права американских рабочих и пожертвовал миллиарды на благотворительность, но в продаже систем слежения за гражданами не видит ничего плохого. На прошлой неделе работники компании написали открытое письмо в адрес филантропа, требуя остановить разработку инструмента для распознавания лиц Rekognition, который создается специально для правоохранительных органов.

Тем не менее Безос, который, по его собственным словам, готов к принятию «непопулярных решений», проигнорировал мнение своих сотрудников и продолжает продвигать Rekognition, на который «засматривается» Иммиграционная и таможенная полиция.

«Amazon много говорит о ценности лидерства. Если мы хотим лидировать, то должны выбрать между людьми и деньгами. Мы можем и дальше продавать системы слежения полиции, а можем выступить за то, что правильно. Либо одно, либо другое», — говорилось в открытом письме сотрудников компании.