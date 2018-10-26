РЖД восстановили железнодорожный мост в Краснодарском крае

«Работники РЖД восстановили железнодорожный мост на перегоне Шепси — Водопадный, поврежденный в результате наводнения в Туапсинском районе Краснодарского края, и открыли движение поездов по одному из двух путей. Это позволит обеспечить движение поездов на участке Адлер — Туапсе и отправить поезда, задержанные в районе станции Туапсе, обратно в Сочи, где пассажиры смогут воспользоваться альтернативными видами транспорта или разместиться в гостиницах до полного восстановления движения поездов», — говорится в сообщении.

ФПК отменила 45 поездов из-за повреждения пути на участке Горячий Ключ — Адлер Северо-Кавказской железной дороги, в том числе из Адлера в Москву, Санкт-Петербург, Саратов, Минск, Воркуту, Калининград, Уфу, Новосибирск, Челябинск.

«РЖД предпринимает все возможные меры по скорейшему восстановлению движения поездов, нарушенного в результате наводнения в Краснодарском крае», — говорится в сообщении.

Всего на месте чрезвычайной ситуации работает около 300 железнодорожников и 43 единицы техники.