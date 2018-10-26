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РЖД восстановили железнодорожный мост в Краснодарском крае
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РЖД восстановили железнодорожный мост в Краснодарском крае 

Rambler News Service + ещё 55 3 часа назад
Фото: ВК Пресс
«Федеральная пассажирская компания» (дочка «РЖД») отменила более 80 поездов по направлению в Адлер и обратно из-за повреждения пути после ливня в Краснодарском крае. Компания восстановила железнодорожный мост на перегоне Шепси — Водопадный, следует из сообщения РЖД.
«Работники РЖД восстановили железнодорожный мост на перегоне Шепси — Водопадный, поврежденный в результате наводнения в Туапсинском районе Краснодарского края, и открыли движение поездов по одному из двух путей. Это позволит обеспечить движение поездов на участке Адлер — Туапсе и отправить поезда, задержанные в районе станции Туапсе, обратно в Сочи, где пассажиры смогут воспользоваться альтернативными видами транспорта или разместиться в гостиницах до полного восстановления движения поездов», — говорится в сообщении.
ФПК отменила 45 поездов из-за повреждения пути на участке Горячий Ключ — Адлер Северо-Кавказской железной дороги, в том числе из Адлера в Москву, Санкт-Петербург, Саратов, Минск, Воркуту, Калининград, Уфу, Новосибирск, Челябинск.
«РЖД предпринимает все возможные меры по скорейшему восстановлению движения поездов, нарушенного в результате наводнения в Краснодарском крае», — говорится в сообщении.
Всего на месте чрезвычайной ситуации работает около 300 железнодорожников и 43 единицы техники.
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