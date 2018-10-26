Под Туапсе восстановили дорогу на мосту до аула Агуй-Шапсуг

Как отмечается на сайте госоргана, в результате поднятия уровня ручья Агой в четверг на мосту произошло разрушение дорожного полотна. Порядка двух тысяч жителей аула остались без транспортного сообщения с районом.

"Работы по очистки наносов и карча производили силами двух подрядных организаций, работало четыре единицы техники. Сегодня днем движение по мосту восстановлено", — говорится в сообщении.

Также администрация информирует о возобновлении проезда по мосту через реку Цыпка, что позволило наладить сообщение между Туапсе и Апшеронским районом, а также Майкопом.