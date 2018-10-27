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Туктамышева выиграла короткую программу в Канаде
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Туктамышева выиграла короткую программу в Канаде 

Газета.Ru + ещё 28 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Россиянка Елизавета Туктамышева стала победительницей короткой программы в женском одиночном катании на втором этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada, который проходит в канадском городе Лаваль (провинция Квебек), сообщает"Советский спорт".https://www.sovsport.ru  За свой прокат Туктамышева получила 74,22 балла
Второе место заняла японка Вакаба Хигути с результатом 66,51 балла. Замкнула тройку лучших еще одна представительница Японии Мако Ямасита (66,30).
Россиянка Евгения Медведева свою короткую программу провалила. Она ошиблась на тройном флипе, а поскольку это был каскадный элмент, то баллов за него она не получила вовсе. Итоговый результат Медведевой — 60,83 балла и седьмое место.
Третья представительница России Дарья Паненкова набрала 51,41 балла и заняла последнее, 11-е место.
"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию.
Фигурное катание. Второй этап Гран-при. Skate Canada. Лаваль, Канада Женщины. Короткая программа
1. Елизавета Туктамышева (Россия) — 74,22 2. Вакаба Хигути (Япония) — 66,51 3. Мако Ямасита (Япония) — 66,30 … 7. Евгения Медведева (Россия) — 60,83 … 11. Дарья Паненкова (Россия) — 51,41.
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