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Составлен список допустимых подарков чиновникам 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила пакет проектов, направленных на совершенствование государственной политики в области противодействия коррупции, среди них — перечень допустимых подарков для госслужащих.
Ранее чиновникам допускалось дарить предметы стоимостью до трех тысяч рублей.
"Законопроектами предлагается эту норму признать утратившей силу и в дальнейшем руководствоваться перечнем допустимых подарков", — говорится в сообщении на сайте правительства. Новый перечень войдет в закон «О противодействии коррупции».
Согласно документу, госслужащим будет разрешено принимать подарки только «в виде полиграфической продукции с логотипом государственного органа, органа местного самоуправления или организации». Также чиновникам можно будет дарить цветы.
Кроме того, предлагается разрешить госслужащим получать ценные подарки в качестве наград от государственных органов или органов местного самоуправления.
"Если служащий получит подарок, отсутствующий в списке разрешенных, он будет обязан сообщить об этом своему работодателю", также говорится в тексте законопроекта. Такие подарки будут автоматически признаваться собственность государства, субъекта Федерации, муниципалитета или организации.
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