Шойгу рассказал об угрозах НАТО Союзному государству

По его словам, военные НАТО не просто обозначают присутствие у наших рубежей, а отрабатывают в непосредственной близости от границ наступательные боевые действия. В этой зоне расширяются масштабы оперативной и боевой подготовки, растет их интенсивность, к демонстрации силы руководство альянса активно подключает внеблоковые страны.

Чтобы не быть голословным, Шойгу в качестве примера сослался на учения объединенных вооруженных сил НАТО, которые стартуют в Норвегии 25 октября. На стадии подготовки к маневрам было хорошо видно, как западные генералы наращивают боевой состав своих частей и подразделений. В итоге за последние недели численность привлекаемых к учениям военнослужащих выросла до 50 тысяч. Был сформирован ударный кулак из 120 самолетов, 60 кораблей и свыше 10 тысяч единиц вооружения и военной техники. «Географические районы для крупных военных учений выбираются все ближе и ближе к российским границам», — отметил министр обороны РФ

Одновременно фиксируется значительный рост разведывательной активности НАТО на Балтике и Черноморском регионе. По словам Шойгу, только в этом году российские боевые самолеты более 120 раз поднимались на перехват возможных нарушителей государственной границы. «Усиливается напряженность в связи с действиями Запада по повышению военной мобильности, конечная цель которой — обеспечить быстрое перемещение американских войск и сил по территории Европы», — подчеркнул министр. И Шойгу добавил, что для организации приема и размещения такого «пополнения» в странах Балтии и восточноевропейских государствах сформировали координационные центры, оборудовали передовые аэродромы, модернизировали морские порты. А теперь еще и создают систему заблаговременного складирования имущества и вооружения. «Совершенствование инфраструктуры проводится с целью минимизировать сроки переброски войск из глубокого тыла к внешним границам и тем самым повысить наступательные возможности», — уверен министр обороны РФ.

Не добавляют оптимизма нашим военным и планы польского правительства разместить в стране на постоянной основе американскую дивизию. Эти и планы Шойгу назвал " контрпродуктивными, не способствующими сохранению стабильности и укреплению региональной безопасности". Он не скрывал: в таких условиях Россия и ее союзники вынуждены принимать ответные меры по нейтрализации возможных военных угроз на всех направлениях. В то же время Шойгу дал понять, что наша страна не хочет втягиваться в военную конфронтацию с Западом и по-прежнему стремится к взаимовыгодному сотрудничеству в сфере безопасности.

Учитывая напряженность у границ, генералы в Москве и Минске продолжают совершенствовать взаимодействие, готовят вооруженные силы к совместному применению. Главная цель их работы — обеспечить военную безопасность Союзного государства. Для этого, в том числе, формируется соответствующая нормативно — правовая база, развиваются региональная группировка войск и совместная боевая подготовка. К примеру, в среду в Минске Сергей Шойгу и его коллега Андрей подписали соглашение о совместной научно-исследовательской деятельности и развитии инновационных технологий. Кроме того, министры утвердили план сотрудничества военных ведомств на 2019 год.

На коллегии Шойгу напомнил, что в ходе конфликта в Сирии, где не без участия Запада была расшатана обстановка и создан настоящий оплот терроризма, наши военные приобрели бесценный опыт. Им они готовы поделиться с коллегами из Беларуси. А сегодня Россия прилагает максимум усилий для налаживания в Сирии мирной жизни, создает там условия для политического урегулирования кризиса и оказывает гуманитарную помощь населению. Шойгу не скрывал, что будет только приветствовать любые формы участия партнеров и союзников в такой работе.

Речь шла и о предстоящем учении «Щит Союза — 2019», которое Шойгу назвал основным мероприятием следующего года. «Первое и главное, хотел бы, чтобы это услышали все — наши учения имеют исключительно оборонительный характер, — подчеркнул министр. — Мы не предполагаем каких-либо наступательных действий, в отличие от тех учений, которые начинаются буквально завтра у наших коллег. Мы, безусловно, делаем это не в ответ на какие-либо учения, а в ответ на те угрозы, которые на сегодняшний день существуют и, к великому сожалению, каждый год прирастают».

Шойгу и Равков договорились, что военные Союзного государства проведут ряд совместных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. «Эти торжества будут способствовать укреплению исторической памяти и противодействию устремлениям некоторых стран переписать нашу общую историю, исказить ее», — объяснил российский министр.