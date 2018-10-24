Ещё
Сын шокировал Королеву странным выбором профессии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Королева о сыне: «Нет призвания к сцене» 

Клео.Ру + ещё 3 33 минуты назад
Фото: Дни.ру
Наташа Королева призналась, что сын решил не идти по ее стопам, хотя голос и музыкальный слух у него имеются. Именно поэтому она была сильно удивлена, когда Архип согласился появиться на сцене во время выступления на концерте ко Дню рождения МУЗ-ТВ.
Артистка отметила, что сын сторонится публичной жизни, но его смелое поведение на сцене и отсутствие боязни ее приятно удивили. Также она рассказала, что Архип на примере родителей видит, насколько сложна жизнь артиста. На данный момент свою карьеру с шоу-бизнесом он связывать не собирается.
Королева рассказала, что юноша увлечен изучением иностранных языков. В последнее время он особо активно и углубленно изучает японский. Выбор такого направления Наталью сильно удивил, равно как и его решение получать высшее образование в России.
Через год юноша будет поступать. В планах у него подача документов сразу в два ВУЗа: МГУ и НИУ ВШЭ.
Также Наталья отметила, что быть артистом — это не только про талант и трудолюбие. Это еще и призвание. Без последнего попытки построить карьеру в шоу-бизнесе превратятся в каторгу. Призвания к сцене у сына Королева не видит и намерена поддержать Архипа в любом его решении.
Клео.Ру: последние новости
Лобода в больнице в тяжелом состоянии Матильда: «на флейте играет» другая Нормальное давление человека по возрасту: таблица
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Су-24 выпустил ракету мимо полигона165
Трагедия на Байконуре21
Ребенок умер на борту рейса Москва-Душанбе15
Поезд порвался во время движения на МЦК29
Ушедшая под воду часть Крымского моста поднята65
Видео
02:36
Могерини назвала Черное море «европейским»
В мире
00:39
Росгвардия открыла в Сети вакансию стрелка
Армия Войска
01:13
Патрушев назвал причину бойни в Керчи
Происшествия
00:44
Су-24 выпустил ракету мимо полигона
Армия
00:28
Пока вы спали: В Москве обрушился эскалатор
Общество
01:20
Названа стоимость проданного Рослякову ружья
Происшествия
01:44
Подделка на миллионы: чем оказались свитки Мертвого моря
Наука и техника Статьи
00:42
Россиян возмутил рейтинг самых пьющих городов
Общество
09:24
Раскрыт секрет изменения внешности агентов ЦРУ
В мире США
04:11
Поклонская прокомментировала слухи о новой партии
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение