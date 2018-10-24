Сын шокировал Королеву странным выбором профессии

Королева о сыне: «Нет призвания к сцене»

Наташа Королева призналась, что сын решил не идти по ее стопам, хотя голос и музыкальный слух у него имеются. Именно поэтому она была сильно удивлена, когда Архип согласился появиться на сцене во время выступления на концерте ко Дню рождения МУЗ-ТВ.

Артистка отметила, что сын сторонится публичной жизни, но его смелое поведение на сцене и отсутствие боязни ее приятно удивили. Также она рассказала, что Архип на примере родителей видит, насколько сложна жизнь артиста. На данный момент свою карьеру с шоу-бизнесом он связывать не собирается.

Королева рассказала, что юноша увлечен изучением иностранных языков. В последнее время он особо активно и углубленно изучает японский. Выбор такого направления Наталью сильно удивил, равно как и его решение получать высшее образование в России.

НИУ ВШЭ. Через год юноша будет поступать. В планах у него подача документов сразу в два ВУЗа: МГУ

Также Наталья отметила, что быть артистом — это не только про талант и трудолюбие. Это еще и призвание. Без последнего попытки построить карьеру в шоу-бизнесе превратятся в каторгу. Призвания к сцене у сына Королева не видит и намерена поддержать Архипа в любом его решении.