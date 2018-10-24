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Звезда «Друзей» спародировал своего двойника, укравшего пива
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Звезда «Друзей» спародировал своего двойника, укравшего пива 

Газета.Ru + ещё 10 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Актер Дэвид Швиммер, наиболее известный по роли Росса в сериале «Друзья», иронично отреагировал на новости о преступнике из Британии, внешне сильно похожем на него.
Накануне полиция британского города Блэкпул опубликовала фотографию мужчины, который украл из магазина ящик пива, и обратилась за помощью к общественности. Однако комментаторы обратили внимание лишь на невероятное сходство преступника и Швиммера.
Позднее полиция сообщила, что связалась с актером и узнала, что тот находится в Нью-Йорке. Сам Швиммер не упустил возможность пошутить. Актер опубликовал в твиттере короткое видео, на котором он в похожей одежде пытается вынести из магазина аналогичный ящик пива.
"Клянусь, это был не я. Как видите, я был в Нью-Йорке", — написал Швиммер.
Он также пожелал удачи в расследовании полицейским из Блэкпула.
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