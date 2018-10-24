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Сильнейший ураган утопил целый остров на севере Тихого океана
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Сильнейший ураган утопил целый остров на севере Тихого океана 

ТК «Звезда» + ещё 26 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Ураганы не единственная угроза существования подобных небольших островов. Ученые опасаются глобального потепления, в результате которого подобные инциденты могут стать регулярными.
Ураган «Валака» пронесшийся над Гавайским архипелагом полностью уничтожил остров «Восточный». Небольшой участок суши полностью ушел под воду, сообщает Science alert. На снимках из космоса, которые появились в распоряжении Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США масштаб бедствия виден как на ладони.
Остров «Восточный» был относительно небольшим. В длину этот клочок суши составлял один километр, а его ширина не превышала 120 метров. Это был второй по величине остров в составе северо-западного атолла.
Пострадавший от удара стихии архипелаг находится в северной части Тихого океана. Ученых очень беспокоит тот факт, что на затопленном острове обитали вымирающие монашеские тюлени и около половины популяции зеленых морских черепах.
Эти редкие животные в данный момент находятся под угрозой полного исчезновения.
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