Один из пострадавших в римском метро потерял ногу

Стали известны подробности инцидента, произошедшего 23 октября в римском метро перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между итальянской "Ромой" и московским ЦСКА, сообщает "Советский спорт"

На одной из центральных станций метро вышел из строя эскалатор, на котором в этот момент находились болельщики "армейцев". По информации La Repubblica, в инциденте пострадали около 20 человек. Пятеро из них получили тяжелые травмы, а один пострадавший потерял ногу.

Ранее власти Рима закрыли фонтаны в центре города из-за матча "Рома" — ЦСКА.