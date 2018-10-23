Ещё
Один из пострадавших в римском метро потерял ногу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Один из пострадавших в римском метро потерял ногу 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Стали известны подробности инцидента, произошедшего 23 октября в римском метро перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между итальянской "Ромой" и московским ЦСКА, сообщает "Советский спорт".
На одной из центральных станций метро вышел из строя эскалатор, на котором в этот момент находились болельщики "армейцев". По информации La Repubblica, в инциденте пострадали около 20 человек. Пятеро из них получили тяжелые травмы, а один пострадавший потерял ногу.
Ранее власти Рима закрыли фонтаны в центре города из-за матча "Рома" — ЦСКА.
Газета.Ru: последние новости
На место Карреры предложили рассмотреть экс-тренера "Крыльев Советов" На "России 1" прокомментировали сообщения об "интервью" с погибшей в Керчи студенткой Спасатели эвакуируют пострадавших в римском метро российских болельщиков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Могерини назвала Черное море «европейским»280
Названа главная цель керченского стрелка276
Ведущие объяснили интервью с погибшей в Керчи студенткой691
Из-за погони чиновники выбросили деньги из машины93
Путин пошутил про герб США361
Видео
02:36
Могерини назвала Черное море «европейским»
В мире
01:44
Подделка на миллионы: чем оказались свитки Мертвого моря
Наука и техника Статьи
09:24
Раскрыт секрет изменения внешности агентов ЦРУ
В мире США
01:42
Почему проиграл Макгрегор и другие события дня
В мире
07:58
Путин пошутил про герб США
Политика
01:01
Путин захотел встретиться с Трампом
Политика
00:46
Украинский политолог оценил ответ Путина
Украина В мире
00:52
Умер Владимир Дагуров
Общество
01:38
Репетиция зимы
Погода Общество
02:00
Колледж в Керчи возобновил работу после трагедии
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение