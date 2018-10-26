Названа дата первого после аварии пуска «Союза» к МКС

Ракету-носитель «Союз-ФГ» впервые после аварии запустят к МКС 16 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Запуск намечен на 21:14 (по московскому времени). По словам собеседника агентства, на орбиту планируют вывести грузовой корабль «Прогресс МС-10».

По данным РИА Новости, пилотируемый полет к МКС может состояться в начале декабря.

11 октября при запуске «Союза МС-10» к МКС с Байконура произошла авария. Сообщалось, что у ракеты-носителя «Союз-ФГ» аварийно отключились двигатели второй ступени. После этого корабль разделился на отсеки и выпустил парашют со спускаемым аппаратом. Члены экипажа приземлились в казахстанской степи, они не пострадали.

СМИ называли возможной причиной аварии плохое крепление боковых блоков одной из ступеней ракеты-носителя. Также сообщалось, во время сборки на Байконуре могло погнуть шток концевого датчика, что привело к нештатной ситуации.