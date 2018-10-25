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На МКС готовят к полету следующий корабль «Союз», сообщил источник
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На МКС готовят к полету следующий корабль «Союз», сообщил источник 

РИА Новости + ещё 43 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Подготовка к запуску пилотируемого корабля «Союз МС-11», старт которого запланирован на 3 декабря, ведется по интенсивному графику, сообщил РИА Новости источник на космодроме Байконур.
"В монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов на космодроме Байконур продолжаются работы по подготовке к запуску транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-11». Специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» выполняют технологические операции по проведению автономных проверок систем корабля. Уже на следующей неделе планируется провести комплексные проверки его систем. Работы проводятся удлинёнными сменами, чтобы уже к началу ноября выйти на испытания корабля в безэховой камере, где проверяются радиосистемы «Союза», и в вакуум-камере, где корабль испытывают на герметичность", — сказал собеседник.
Необходимость интенсификации работ по предстартовой подготовке корабля возникла в связи с тем, что после аварии при пуске корабля «Союз МС-10» график дальнейших стартов был пересмотрен и полет корабля «Союз МС-11» сместился с 20 декабря на 3 декабря.
Подготовку к полёту на этом корабле проходят российский космонавт Олег Кононенко, канадский астронавт Давид Сен-Жак и американский астронавт Энн МакКлейн.
"Предполагается, что стыковка корабля к МКС состоится в день старта, после чего прибывший экипаж примет станцию у находящихся сейчас на борту МКС Сергея Прокопьева, Александера Герста и Серены Ауньон-Ченселлор", — рассказал собеседник агентства.
На 20 декабря намечено возвращение с МКС текущего экипажа.
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