На МКС готовят к полету следующий корабль «Союз», сообщил источник

МОСКВА , 25 окт — РИА Новости . Подготовка к запуску пилотируемого корабля «Союз МС-11», старт которого запланирован на 3 декабря, ведется по интенсивному графику, сообщил РИА Новости источник на космодроме Байконур

"В монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов на космодроме Байконур продолжаются работы по подготовке к запуску транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-11». Специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» выполняют технологические операции по проведению автономных проверок систем корабля. Уже на следующей неделе планируется провести комплексные проверки его систем. Работы проводятся удлинёнными сменами, чтобы уже к началу ноября выйти на испытания корабля в безэховой камере, где проверяются радиосистемы «Союза», и в вакуум-камере, где корабль испытывают на герметичность", — сказал собеседник.

Необходимость интенсификации работ по предстартовой подготовке корабля возникла в связи с тем, что после аварии при пуске корабля «Союз МС-10» график дальнейших стартов был пересмотрен и полет корабля «Союз МС-11» сместился с 20 декабря на 3 декабря.

Подготовку к полёту на этом корабле проходят российский космонавт Олег Кононенко , канадский астронавт Давид Сен-Жак и американский астронавт Энн МакКлейн.

"Предполагается, что стыковка корабля к МКС состоится в день старта, после чего прибывший экипаж примет станцию у находящихся сейчас на борту МКС Сергея Прокопьева , Александера Герста и Серены Ауньон-Ченселлор", — рассказал собеседник агентства.

На 20 декабря намечено возвращение с МКС текущего экипажа.