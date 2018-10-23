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Стало известно о футбольных пристрастиях сокамерника Кокорина
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Стало известно о футбольных пристрастиях сокамерника Кокорина 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал о футбольных пристрастиях сокамерника нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, содержащегося в СИЗО. Его слова приводит RT.
«Они неплохо ладят друг с другом. В их встрече присутствует доля иронии. Кокорин — футболист "Зенита", а Дмитрий вынужден надевать футболку московского "Спартака", так как сменную одежду ему никто не передал», — заявил Мельников.
По словам представителя ОНК, сосед у футболиста сменится уже через месяц. «Скоро Дмитрий отправится отбывать наказание во Владимирскую область. В некоторой степени ему повезло, так как видно, что он — человек, не подготовленный к тюремной жизни, а в СИЗО круглосуточное наблюдение и практически идеальные условия», — добавил он.
В камере с Кокориным сидит мужчина по имени Дмитрий, задержанный в связи с неуплатой налогов. «По внешнему виду — интеллигентный человек, не какой-то опасный преступник. Просто попал в неприятную ситуацию», — поделился подробностями Мельников.
Кокорин вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым находятся в СИЗО до 8 декабря. Футболисты 8 октября устроили две драки в Москве. Сначала они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем — чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. По итогам случившегося заведены три уголовных дела по статьям «Побои» и «Хулиганство».
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