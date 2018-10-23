Стало известно о футбольных пристрастиях сокамерника Кокорина

«Они неплохо ладят друг с другом. В их встрече присутствует доля иронии. Кокорин — футболист "Зенита", а Дмитрий вынужден надевать футболку московского "Спартака", так как сменную одежду ему никто не передал», — заявил Мельников.

По словам представителя ОНК, сосед у футболиста сменится уже через месяц. «Скоро Дмитрий отправится отбывать наказание во Владимирскую область. В некоторой степени ему повезло, так как видно, что он — человек, не подготовленный к тюремной жизни, а в СИЗО круглосуточное наблюдение и практически идеальные условия», — добавил он.

В камере с Кокориным сидит мужчина по имени Дмитрий, задержанный в связи с неуплатой налогов. «По внешнему виду — интеллигентный человек, не какой-то опасный преступник. Просто попал в неприятную ситуацию», — поделился подробностями Мельников.