Керченский стрелок изучал по книгам химию и пиротехнику

По его словам, на информационном носителе не было инструкций по изготовлению взрывного устройства. При этом он усомнился в возможности создать по этим книгам бомбу. «Но ведь как-то он собрал», — отметил сотрудник.

Ранее 24 октября сообщалось, что Росляков, убивший 20 человек в политехническом колледже, стал предметом обожания противоположного пола.