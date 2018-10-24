Керченский стрелок изучал по книгам химию и пиротехнику 

У студента Владислава Рослякова, который устроил стрельбу и взрыв в Керченском политехническом колледже, нашли флешку со скачанными книгами по химии и пиротехнике. Об этом в среду, 24 октября, один из сотрудников правоохранительных органов сообщил РИА Новости.
По его словам, на информационном носителе не было инструкций по изготовлению взрывного устройства. При этом он усомнился в возможности создать по этим книгам бомбу. «Но ведь как-то он собрал», — отметил сотрудник.
Ранее 24 октября сообщалось, что Росляков, убивший 20 человек в политехническом колледже, стал предметом обожания противоположного пола.
17 октября Росляков покончил с собой, предварительно расстреляв 20 студентов и преподавателей колледжа, на четвертом курсе которого он обучался. Сообщалось, что главной целью студента была директор учреждения Ольга Гребенникова, но она покинула колледж за несколько минут до трагедии.