Пасечник: сотрудничество с Россией за пять лет дало ЛНР больше, чем десятилетия с Украиной

ДОНЕЦК , 23 октября. / ТАСС /. Провозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) почти за пять лет партнерства с Российской Федерацией добилась большего, чем за десятилетия украинского олигархата. Об этом на открывшемся во вторник в Донецке Международном интеграционном форуме "Русский мир и Донбасс: от сотрудничества к интеграции образования, науки, инноваций и культуры" заявил и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник

"Мы видим динамику во всех ключевых процессах экономики: мы повышаем зарплаты работникам бюджетной сферы, открываем новые предприятия, снизили цены на топливо практически до российского уровня, крепнет наша металлургия, врачи, учителя и специалисты, обмениваясь опытом с коллегами из регионов России, привозят к нам в регион новые знания и технологии, мы получаем от России современное оборудование, лекарства, тысячи тонн гуманитарной помощи", — уточнил Пасечник, слова которого приводит агентство Луганскинформцентр.

По словам и.о. главы ЛНР, в настоящее время жители Донбасса ощущают себя не только частью Русского мира, но и самой России. "Сегодня между Россией и Донбассом есть границы, и формально мы — разные государства. Но сердцем и мыслями мы ощущаем себя не только частью Русского мира, но и самой России. Огромную роль в этом играет интеграционный процесс", — сказал он. "Сегодня для Луганской народной республики, как и для всего Донбасса, интеграция в Российскую Федерацию — основная задача и главная цель. Наш выбор, сделанный в 2014 году, неизменен, и ничто — ни блокады, ни угрозы, ни трудности, с которыми нам приходится сталкиваться, — не сдвинут нас с выбранного нами пути", — подчеркнул Пасечник, выразив уверенность, что "интенсивность интеграционного процесса в будущем будет только расти".

Выступивший в свою очередь на форуме врио главы провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин обратил внимание на работу Русского центра, который с начала текущего года организовал более тысячи различных мероприятий в рамках интеграции РФ с Донбассом. "При поддержке Русского центра за год было реализовано более 1000 мероприятий. Мы сотрудничаем с 20 регионами России", — отметил он. Пушилин также информировал, что за указанный период в ДНР было организовано 20 концертов с участием звезд российской эстрады, более 70 российских артистов выступили на центральных площадках в городах республики. Русский центр основан с целью усиления процессом интеграции Донбасса с Россией в гуманитарных, социальных и культурных аспектах, создания прочных и устойчивых взаимоотношений между общественными организациями ДНР и субъектами РФ.

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