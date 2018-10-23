Главу могущественной семьи убили ради денег. Виновника искали четыре года

Полиция четыре года искала виновников гибели Хелен Пастор — главы самой могущественной семьи в Монако . В дерзком убийстве подозревали мафию, но истинным виновником оказался человек, которого считали образцовым членом общества. «Лента.ру» проследила историю громкого преступления.

Самую богатую женщину Монако застрелили 6 мая 2014 года. 77-летняя Хелен Пастор приехала в Ниццу , чтобы навестить сына, который лечился после инсульта. Через два часа она вышла из больницы и села в автомобиль с личным шофером — 64-летним египтянином Мухаммедом Дарвичем, который работал на нее 15 лет. На заднее сиденье прыгнул питомец Пастор — белоснежная пиренейская овчарка Белль.

Они не знали, что за ними следят. Когда машина тронулась с места, темнокожий мужчина в бейсболке подал сигнал спрятавшемуся за парапетом напарнику. Тот выскочил на дорогу, подбежал к пассажирскому окну, возле которого сидела Пастор, и выстрелил в нее из обреза. Затем убийца заглянул внутрь и сделал еще один выстрел — по шоферу. Автомобиль проехал 20 метров и врезался в припаркованную на обочине машину.

Шофер умер в больнице через четыре дня. Пастор продержалась пятнадцать дней и скончалась 21 мая 2014 года. Из ее тела достали больше 50 свинцовых дробинок, которые попали в челюсть, шею и грудь. Перед смертью она сказала полиции, что не представляет, кто мог на нее напасть. Ей казалось, что у нее нет врагов.

Дед убитой наследницы, Жан-Баптист Пастор, был простым итальянским строителем, который перебрался в Монако в 1880 году. Дела шли неплохо, и в начале XX века его фирма стала одним из главных государственных подрядчиков. Именно она построила первый стадион в стране — это было в 1936 году.

В 1956 году голливудская звезда Грейс Келли вышла замуж за князя Монако Ренье III. После роскошной свадьбы в страну потянулись миллиардеры и знаменитости со всего мира, и семейство Пастор не замедлило этим воспользоваться. С разрешения князя сын Жана-Баптиста застроил небоскребами никому до того не нужную набережную. Начинание принесло ему миллиарды долларов и превратило в одного из самых могущественных людей в Монако.

После смерти отца и братьев Хелен Пастор стала главой семейства, контролирующего заметную долю недвижимости в стране. «Здесь ничего нельзя сделать, не вступив в какой-нибудь контакт с этой семьей, — рассказал Bloomberg один из местных предпринимателей. — Если вам нужны неплохие апартаменты, вам придется снимать их у Пасторов».

Состояние Хелен Пастор оценивалось в 12 миллиардов евро. Несмотря на это, она была уверена в своей безопасности. Женщина никогда не брала с собой телохранителя, когда выводила Белль на прогулку. В Монако ей ничего не угрожало.

Подозрение сразу же пало на итальянскую мафию. В полиции не исключали, что за гибелью Хелен Пастор стоит банда Ндрангета из Калабрии или неаполитанская Каморра. Недвижимость Лазурного берега, где расположено Монако, входит в сферу интересов обеих преступных группировок.

В эту теорию не вписывалась только безалаберность злоумышленников. Во-первых, они даже не пытались скрыть свою внешность. Хотя рядом были камеры видеонаблюдения, убийца не потрудился надеть маску или капюшон. Во-вторых, он лишь ранил своих жертв и сбежал, не убедившись, что они мертвы. Профессионалы так не делают.

Судя по записям камер наблюдения и данным сотовых операторов, убийца и его сообщник прибыли в Ниццу на поезде из Марселя. В дешевой гостинице они приняли душ, переоделись и пошли на дело. До больницы добирались на общественном транспорте, причем отдельно друг от друга. После убийства прыгнули в автобус, потом поймали такси, которое за 500 евро отвезло их обратно в Марсель.

Вскоре обоих злоумышленников взяли. Никакой мафией там даже не пахло. Они оказались мелкими жуликами, которые приехали во Францию с Коморских островов. За парковкой следил 31-летний вор Альхаир Хамади, стрелял его соотечественник — 24-летний наркодилер Самин Саид Ахмед. Их личность подтвердил анализ ДНК — материал удалось взять с бутылки жидкого мыла в гостинице.

Следствие стало склоняться к новой версии: ответственность за убийство лежит на ком-то из близких знакомых или родственников Хелен Пастор. Хамади и Ахмед были только исполнителями, которые действовали по их наводке.

К концу июня 2014 года французская полиция арестовала больше двух десятков подозреваемых, в том числе дочь убитой, 53-летнюю Сильвию Ратковскую, и ее гражданского мужа — почетного консула Польши в Монако Войцеха Яновского. После допроса ее отпустили, а вот 64-летний поляк остался за решеткой и почти сразу признал вину.

Высший свет Монако хорошо знал Яновского. Он управлял роскошными отелями и казино, потом основал фирму, которая занималась разработками в области нанотехнологий. Он часто устраивал благотворительные мероприятия для местных богатеев, на которых разыгрывали меха и парфюмерию. Усилия были вознаграждены: в 2010 году он получил орден Почетного легиона. Награду вручал президент Франции Николя Саркози

После ареста Яновский объяснил, что пошел на преступление ради супруги. По его словам, мать и брат Сильвии превращали ее жизнь в ад. Они постоянно говорили ей гадости о нем, об отношениях с ним, о других людях в Монако. Он больше не мог этого терпеть. «Сколько раз я возвращался и видел Сильвию в слезах, — сказал поляк. — Убийство должно было положить конец ее мучениям».

Яновский почти сразу отказался от показаний. Сначала он списал их на плохое знание французского языка. Потом появилось другое оправдание: Яновский утверждал, что специально взял вину на себя, чтобы отвести подозрения от супруги. Как только ее отпустили из полиции, необходимость в этом исчезла.

К тому времени у следователей имелись и другие подтверждения его причастности. Как выяснилось, Яновский переводил деньги на банковские счета исполнителей убийства. Нашелся и мотив: как выяснилось, после провала своих предприятий поляк стоял на пороге банкротства и жил только за счет супруги, которой мать каждый месяц давала 500 тысяч евро на расходы.

Сама Сильвия даже не догадывалась о его финансовых трудностях. Она не глядя подписывала чеки, которые он ей подсовывал, и позволила Яновскому прикарманить миллионы евро. «Все эти годы он врал и использовал меня, выкачивая мои деньги, — говорит она. — А я слепо верила ему. Он был мужчиной всей моей жизни».

Ключевым свидетелем обвинения стал Паскаль Дориак — персональный тренер Яновского. Кроме него, он работал с богатейшими людьми Монако. Его показания объяснили, как и почему было совершено убийство.

Дориак рассказал, что Яновский возлагал большие надежды на наследство супруги. После смерти матери она получила бы больше миллиарда евро. Проблема заключалась в том, что у Сильвии нашли злокачественную опухоль. Рак удалось победить, но в 2013 году опухоль вернулась. Поляк очень боялся, что Сильвия умрет, так и не получив денег, и оставит его без средств к существованию. Надеяться на помощь ее родных не было смысла — Хелен Пастор его терпеть не могла. Именно она помешала ему и Сильвии оформить брак официально.

Тренер утверждает, что Яновский заводил разговор об убийстве еще в 2012 году. В 2013 году он сказал ему: «Так больше продолжаться не может. Сильвии становится все хуже. Нам нужно избавиться от старухи. Ты мне поможешь?»

Поляк осыпал Дориака подарками, оплачивал ему поездки в Лондон и на Таиланд, пока тот не согласился. Он рассказал брату своей жены, что ему грозит опасность, и попросил подыскать надежных людей. Тот познакомил его с Хамади. Тренер пообещал ему за убийство 140 тысяч евро и передал указания Яновского: убить и старуху, и ее шофера, а потом захватить сумочку, чтобы полиция приняла их за грабителей. За помощь Дориак получил 200 тысяч евро.

Яновский отверг версию тренера. Он заявил, что Дориак вымогал у него деньги, угрожал похитить детей и убил Хелен Пастор, чтобы заставить его платить. Затем в полицию явился бывший сокамерник Дориака и заявил, что тренер, по его собственному признанию, дает ложные показания. Позднее он сознался, что за это ему заплатила племянница Яновского. Ее также арестовали.

На скамье подсудимых оказались десять человек: сам Яновский с племянницей и купленным ими свидетелем, Дориак, брат его жены, Хамади и Ахмед, а также четверо знакомых Хамади, которые отказались ему помогать, но ничего не рассказали полиции.

Процесс продолжался пять недель. Поляк до конца продолжал отрицать свою вину и неожиданно сознался 16 октября, за день до приговора. «Мой клиент заказал убийство Хелен Пастор, — объявил его адвокат. — Вы рассчитывали услышать эти слова от него, но их приходится говорить мне. Он пытался их сказать, он хотел, но не смог». Яновский слушал его со слезами на глазах.

«Мне нечего добавить, — сказал он на следующий день. — Я приношу извинения Сильвии и своим детям». Его приговорили к пожизненному заключению. Такой же срок получили непосредственные исполнители преступления. Дориаку дали 30 лет, еще четверым — различные сроки до 15 лет. Двое подсудимых были оправданы.