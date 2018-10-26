Грузию возглавят любители Саакашвили или марихуаны. Будет весело

В воскресенье в Грузии пройдут последние всенародные выборы президента. В следующий раз, в 2023 году, главу государства будет избирать парламент. Но несмотря на то, что Грузия уже шестой год как парламентская республика, а полномочия президента в значительной степени перешли к премьеру, в стране развернулась бескомпромиссная предвыборная борьба. На президентское кресло претендуют рекордное количество кандидатов — 25 человек. Среди них есть очень яркие, даже эпатажные личности, но в числе фаворитов — бывшие и нынешние соратники Михаила Саакашвили и кандидат, поддержанный правящей партией. Рассказать о каждом из кандидатов не представляется возможным, поэтому «Лента.ру» ограничилась наиболее вероятными победителями этой президентской кампании, которую признали самой «грязной» за всю историю Грузии.

Слухи о том, что на пост президента в качестве независимого кандидата претендует экс-глава МИД Грузии Саломе Зурабишвили разлетелись еще до того, как она сама об этом заявила. Поводом для этого стали слова известного в Грузии политика и бизнесмена Бидзины Иванишвили , который в одном из интервью сказал, что видит именно ее в качестве достойного претендента на этот пост.

Напомним, именно Иванишвили создал партию «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и именно он привел ее к победе на парламентских выборах в 2012 году, закончив эпоху правления партии Саакашвили. В течение года он занимал пост премьер-министра, но позже добровольно отказался от него, передав бразды правления Ираклию Гарибашвили . Однако, несмотря на формальную отставку, Иванишвили остается влиятельной политической фигурой, и в Грузии его считают «серым кардиналом». Более того. Многие уверены, что все эти годы страной по-прежнему управляет Бидзина.

Поэтому, когда Иванишвили заявил, что бывшая министр могла бы стать хорошим президентом, все поняли, что это не просто так. Не прошло и месяца, как госпожа Зурабишвили и впрямь заявила о намерении участвовать в выборах.

Официально она — независимый кандидат, а неофициально все в стране ее называют кандидатом от «Грузинской мечты», так как правящая партия ее открыто поддерживает финансовыми и партийными ресурсами.

Зурабишвили родом из Франции . Родилась в 1952 году в семье грузинских эмигрантов. Окончила Парижский институт политических наук и долгое время работала в министерстве иностранных дел Франции. В 2003 году Зурабишвили приехала в Грузию в качества посла Франции, а в 2004 году заняла пост министра иностранных дел Грузии в правительстве Саакашвили.

Спустя полгода дипломат покинула занимаемую должность и в 2005 году создала оппозиционную партию «Путь Грузии», которая принимала активное участие в акциях протеста в 2007-м и 2009 годах. До решения участвовать в президентской гонке Зурабишвили была единственным независимым депутатом в парламенте Грузии.

Став кандидатом, Зурабишвили незамедлительно подверглась атакам со стороны своих политических оппонентов, а также главной оппозиционной телекомпании страны «Рустави-2», которая уже много лет является рупором Михаила Саакашвили и его соратников.

Стоит отметить, что генеральный директор этой телекомпании Ника Гварамия открыто заявил, что «все, кто посмеет поддержать на выборах Саломе Зурабишвили — предатели родины и должны быть изолированы». На это отреагировал председатель парламента Грузии Ираклий Кобазидзе — он назвал заявления Гварамия фашистскими и попросил неправительственные организации обратить внимание на высказывания известного в стране медиаменеджера.

Что же вызвало такое негодование политических оппонентов Зурабишвили? Буквально в одном из первых своих выступлений в качестве кандидата в президенты, она возложила вину за начало пятидневной войны в августе 2008 года на правительство Грузии и лично на Михаила Саакашвили.

«Мы поддались на провокацию России — и Грузия первой ввязалась в эти боевые действия. Это общеизвестная официальная версия, которую разделяют в Евросоюзе . Я как президент не поддалась бы на провокацию, о которой меня предупреждают наши друзья из США и ЕС», — заявила тогда Зурабишвили.

Ее позицию тут же окрестили «непатриотичной», а кто-то даже счел «предательством». Именно в этом свете оппозиционные СМИ теперь подают любые заявления Саломе Зурабишвили.

А еще политика-репатрианта любят укорять за плохое знание грузинского языка. Действительно, прожив большую часть жизни во Франции, кандидат в президенты не без труда складывает грузинские слова в предложения. А любая ее оговорка или неправильно построенная фраза моментально становится главной темой очередного выпуска новостей на «Рустави-2».

Кроме того, соратники Михаила Саакашвили объявили правящей партии настоящую «войну компроматов». В эфире «Рустави-2» ежедневно публикуются документы и аудиозаписи, компрометирующие «Грузинскую мечту». Правящей партии достается за дело об убийстве школьников в декабре прошлого года и за закрытие еще одного оппозиционного телеканала «Иберия». По официальной версии, это произошло из-за долгов компании, которой принадлежал канал. Но сами владельцы и журналисты «Иберии» утверждают, что власти таким образом решили «заставить молчать свободное СМИ».

Бывшие соратники третьего президента Грузии Михаила Саакашвили представлены кандидатами сразу от двух политических движений — объединения «Сила в единстве» и партии «Европейская Грузия».

Движение «Сила в единстве» — это коалиция из десяти оппозиционных партий, лидерами которых являются бывшие члены «Единого национального движения». Объединившись, они выдвинули единого кандидата в президенты — также бывшего главу министерства иностранных дел Грузии (с 2008 по 2012 годы) Григола Вашадзе.

Вашадзе утверждает, что сегодня Грузией управляет «бандитское формирование, которое должно быть сменено путем выборов». Кандидат в президенты величает правящую партию «Воровской мечтой». По его словам, «страна скатилась обратно в 90-е».

Примечательно, что на одну из встреч Григола Вашадзе с избирателями явилась супруга Михаила Саакашвили Сандра Руловс и заявила, что они с супругом планируют отпраздновать серебряную годовщину свадьбы в ноябре в Грузии. Слова Руловс показались очень странными, так как Саакашвили заочно осужден в Грузии на шесть лет тюрьмы. Скорее всего, супруги уверены, что в этом им поможет Григол Вашадзе , заняв президентское кресло. Ведь несмотря на урезанные полномочия, у главы государства осталась одна важная для Саакашвили возможность — право милования осужденных.

В отличие от Вашадзе, другие выходцы из «Единого национального движения» стараются осторожно дистанцироваться от своего общего с Саакашвили прошлого. К таким, например, относится партия «Европейская Грузия», лидерами которой являются бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава и экс-председатель правительства Давид Бакрадзе . Их когда-то называли элитой партии Саакашвили.

Однако «Нацдвижение» осталось без своей элиты, когда в виду расхождения во взглядах, лидеры партии решили покинуть ее ряды в 2016 году. Экс-президент тогда обвинил их в сделке с «Грузинской мечтой», на что Угулава ответил, что «Саакашвили уже не тот, кто объединял людей и давал надежду». Так, в январе 2017 года появилась «Европейская Грузия — движение за свободу», которую основали Угулава и Бакрадзе.

Было ожидаемо, что «европейцы» не собирались присоединяться к движению «Сила в единстве» и выдвинули на пост президента Бакрадзе.

«Грузии нужен такой президент, который будет с вами, когда он нужен, но не побеспокоит вас своим эго и амбициями», — заявил Гиги Угулава.

Еще пять лет назад, на выборах 2013 года, Бакрадзе был оппонентом действующего президента Грузии Георгия Маргвелашвили , но тогда еще от «Нацдвижения». И, кстати, он одно время тоже был министром иностранных дел Грузии.

Зураб Джапаридзе — еще один выпускник «Единого национального движения» и правительства Саакашвили, лидер оппозиционной партии «Гирчи» (шишка), которая выступает за полную легализацию хранения, употребления и распространения марихуаны.

Джапаридзе или как его по-свойски называют сторонники — «Джапар», пожалуй, единственный из претендентов на президентство, кто отличается креативным подходом к предвыборной кампании. К тому же он ставит себя выше интриг, поиска компроматов, публичных перепалок и переходом на личности.

Джапаридзе всегда отличался оригинальным подходом к политической деятельности, который можно описать как политический перфоманс. В прямом эфире грузинских телеканалов он высаживал коноплю в офисе партии, создавал собственную религию, и только формальность не позволила ему заявиться со страусом на заседание суда. Немногие политики на такое способны, но в ходе предвыборной кампании Джапар доказал, что равных ему нет.

В самом начале, когда Зураб узнал, что в бюллетенях будет только имя кандидата, без названия партии, которую он представляет, — он решил официально изменить свое имя, вставив в него слово «Гирчи». Звучало бы оно так — Зураб Гирчи Джапаридзе. Он уже подал соответствующее заявление в Дом Юстиции, но не довел задуманное до конца, так как в избиркоме его заверили, что название партии все же будет в бюллетене.

Креатив Джапаридзе бьет в самые чувствительные места электората. В то время как его оппоненты расклеивали по городу предвыборные плакаты, он разместил свои рекламные баннеры на известном порноресурсе PornHub. Они гласили «Больше секса — больше свободы!» и «Я не обещаю увеличить вам размер!»

«Один пользователь из Грузии в среднем проводит на этом сайте восемь-девять минут. В течение всего этого времени он может своим периферическим зрением видеть мой баннер. На мой взгляд, эта реклама в тысячу раз эффективнее, нежели телевизионные или уличные рекламы других кандидатов», — сказал Джапаридзе в интервью одному из грузинских телеканалов.

Немало повеселило поклонников «Гирчи» и то, что изображение Джапаридзе в преддверии выборов напечатали на упаковках грузинских презервативов. Это было действительно смешно, но в то же время эпотажная агитация наверняка дала хороший результат. Это же так просто. Посещение порносайта, использование презерватива, и даже просто его покупка в предвкушении использования — доставляют человеку положительные эмоции. И образ Джапаридзе невольно ассоциируется с чем-то приятным. И когда в день выборов избиратель уединится с кабинке для голосования, он ассоциативно испытает приятное чувство, увидев знакомое лицо. Не это ли основная задача любой предвыборной агитации?

Однако самой резонансной выходкой лидера «Гирчи» стала организация ровно за неделю до выборов так называемого «Фестиваля конопли» в одном из парков в центре города. Там собрались сотни сторонников либеральной партии, однако провести мероприятие помешала полиция. Джапаридзе лишь успел раздать собравшимся несколько самокруток, как стражи порядка попросили его проследовать в отделение полиции. Зураб повиновался. Стоит напомнить, что несмотря на легализацию употребления марихуаны (Джапаридзе и его сторонники много сделали для этого), ее реализация по-прежнему уголовно наказуема.

Политик вышел из отделения полиции через несколько часов, встреченный овациями своих сторонников и криками «Джапара в президенты!»

«Провели детальный обыск, обыскали всю одежду, в том числе обувь и носки. Ничего не нашли. Я сказал, что все, что имел, раздал. После этого меня долго допрашивали, сказали, что возбуждено уголовное дело и следствие продолжится», — сказал Джапаридзе после освобождения. При этом он отметил, что не знает, снимут ли его с выборов в связи со случившимся или нет.

Кто станет новым президентом Грузии — станет известно уже скоро. Предположения о том, кто окажется сильнее в этой схватке, не берутся делать ни эксперты-политологи, ни сами политики. Не исключено, что победителя сможет выявить только второй тур. Однако независимо от того, кто именно выиграет гонку, грузинам вряд ли стоит надеяться, что после дня выборов политические баталии сами собой прекратятся. При таком обилии партий и движений всегда найдется кто-то (вроде Вашадзе и Джапаридзе), кто не согласен с линией руководства страны и не намерен скрывать это.