Трамп уверен в победе в Торговой войне. Но статистика говорит об обратном

В интервью телеканалу Fox News он заявил, что Вашингтон одержит победу в торговых спорах с Китаем, что приведет в конечном счете к заключению выгодной для США сделки.

"Китай наносил очень большой урон нашей стране в экономике. И вы увидите, кто победит в этом споре. Это случится, мы победим. Я бы заключил сделку прямо сейчас, но, по-моему, они не готовы", — сказал американский президент.

"Я уверен, что мы сможем заключить отличную сделку с Китаем, и она обязана быть отличной, потому что они осушали экономику нашей страны. Мы помогли восстановить Китай, а они нажили на нас $500 млрд", — приводит слова Трампа "Интерфакс"

Впрочем, стоит отметить, что Штаты ведут торговую войну не только с КНР, но и со многими другими странами. Проблема в том, что Вашингтон может «прогнуть» такие страны, как Мексика и Канады, но с Китаем совсем другая история, и победа США в этой так называемой войне не вполне очевидна.

Китай, безусловно, несет потери в сложившейся ситуации, однако предпринимает вполне логичные и понятные шаги. Так, например, власти страны снижают импортные пошлины для других своих торговых партнеров, что позволяет хотя бы частично компенсировать ущерб от торговой войны с США.

Кроме того, у Китая есть возможность ослабить свою валюту, и он это делает. Сегодня курс юаня понизился до минимального уровня с мая 2008 г. ЦБ Китая понизил курс национальной валюты на 197 базисных пунктов до отметки 6,9574 за доллар. Это — минимальное значение с 21 мая 2008 г.

Как отмечает местная пресса, решение было обусловлено в том числе различными внешними факторами, в частности ростом доллара на Forex и нестабильной ситуации на рынках. Но объяснение можно придумать абсолютно любое, суть от этого не изменится.

Из последних данных известно, что профицит торговли Китая с США в сентябре вырос до рекордно высокого уровня, и это ключевой показатель для оценки действий Трампа.

Рост экспорта из Китая в США в годовом выражении ускорился до 14% по сравнению с 13,2% в августе. Импорт из США сократился на 1,2%, что стало первым снижением с февраля.

Профицит торговли с США в сентябре составил $34,13 млрд, превысив предыдущий рекордный показатель $31,05 млрд, зафиксированный в августе.

В январе-сентябре положительное сальдо торгового баланса Китая с США составило $225,79 млрд по сравнению со $196,01 млрд за аналогичный период прошлого года.