Эксперт увидел в выходе США из ДРСМД попытку надавить на Пекин

БРЮССЕЛЬ , 2 ноя — РИА Новости . Одной из целью заявленного США намерения выйти из договора по РСМД может быть попытка оказать давление на Китай , считает представитель Ассоциации бельгийско-корейской дружбы Жеф Боссойт.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США не намерены более соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, так как Москва , по мнению американской стороны, его «нарушает», и выйдут из него. Он пояснил, что это сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России

Эксперты и политики во многих странах предупреждали, что такой шаг Вашингтона может негативно сказаться на всей международной системе разоружения.

"Президент США Дональд Трамп подписал в Сингапуре хорошее соглашение с (лидером КНДР — ред.) Ким Чен Ыном , но на самом деле Трамп не готов выполнять его, цель в том, чтобы КНДР разоружилась", — заявил Боссойт РИА Новости, комментируя возможные последствия выхода Вашингтона из ДРСМД для процесса ядерного разоружения Корейского полуострова.

По его мнению, американская администрация настроена «продолжать применение санкций против КНДР».

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились Трамп и Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал «подробный» документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется «очень быстро». Согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

"Выход из Договора о ракетах средней и меньшей дальности имеет, между прочим, и цель надавить на Россию, и на Китай, чтобы они сохранили санкции против КНДР, не защищали Пхеньян от шантажа США", — полагает эксперт.

На момент заключения договора РСМД ракеты средней дальности (1000-5500 км) были у СССР и США. В настоящее время, по данным ряда аналитиков, еще ряд стран, в том числе КНДР, также могут разрабатывать подобное вооружение.