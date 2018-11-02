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Эксперт увидел в выходе США из ДРСМД попытку надавить на Пекин
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Эксперт увидел в выходе США из ДРСМД попытку надавить на Пекин 

РИА Новости + ещё 147 2 часа назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 2 ноя — РИА Новости. Одной из целью заявленного США намерения выйти из договора по РСМД может быть попытка оказать давление на Китай, считает представитель Ассоциации бельгийско-корейской дружбы Жеф Боссойт.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США не намерены более соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, так как Москва, по мнению американской стороны, его «нарушает», и выйдут из него. Он пояснил, что это сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.
Эксперты и политики во многих странах предупреждали, что такой шаг Вашингтона может негативно сказаться на всей международной системе разоружения.
"Президент США Дональд Трамп подписал в Сингапуре хорошее соглашение с (лидером КНДР — ред.) Ким Чен Ыном, но на самом деле Трамп не готов выполнять его, цель в том, чтобы КНДР разоружилась", — заявил Боссойт РИА Новости, комментируя возможные последствия выхода Вашингтона из ДРСМД для процесса ядерного разоружения Корейского полуострова.
По его мнению, американская администрация настроена «продолжать применение санкций против КНДР».
Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились Трамп и Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал «подробный» документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется «очень быстро». Согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.
"Выход из Договора о ракетах средней и меньшей дальности имеет, между прочим, и цель надавить на Россию, и на Китай, чтобы они сохранили санкции против КНДР, не защищали Пхеньян от шантажа США", — полагает эксперт.
На момент заключения договора РСМД ракеты средней дальности (1000-5500 км) были у СССР и США. В настоящее время, по данным ряда аналитиков, еще ряд стран, в том числе КНДР, также могут разрабатывать подобное вооружение.
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