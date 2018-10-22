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Защитники «Спартака» и «Динамо» подрались во время матча
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Защитники «Спартака» и «Динамо» подрались во время матча КХЛ 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: ЦСКА
Защитники московских клубов "Спартака" и "Динамо" Михаил Григорьев и Илья Никулин подрались во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Хоккеисты устроили драку, в результате которой Григорьев сбил шлем с головы соперника. Судьи разняли спортсменов. Оба защитника получили пятиминутный штраф.
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал возможную дисквалификацию форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина" за грубый прием.
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