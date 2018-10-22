Украинский замминистра хочет вернуть Крым с помощью армии

В этой связи она советует экспертам начать разрабатывать военный сценарий возвращения Крыма , который в Киеве продолжают считать своей территорией вопреки воле населения полуострова.

«Мы все говорим о политическом давлении, дипломатическом давлении, санкциях, экономическом давлении — это рамка, от которой мы сегодня отталкиваемся», — рассказала Джапарова на пресс-конференции в украинской столице, слова которой приводит Интерфакс-Украина

«Кроме дипломатического сценария, мы должны также разрабатывать и, как минимум, учитывать военный сценарий возвращения Крыма, так как мы не знаем, какая конъюнктура будет в самой Российской Федерации», — добавила Джапарова

Несмотря на воинственные заявления украинских политиков и чиновников, жители страны все меньше верят в возвращение Крыма. Такие выводы следует из результатов нового опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» совместно с Центром Разумкова. Так, выяснилось, что в воссоединение полуострова с Украиной верят только 48% участников исследования — это на 6 процентов ниже, чем аналогичный показатель годом ранее, — причем на то, что это произойдет в ближайшее время, рассчитывают лишь 5% респондентов.

РФ неоднократно подчеркивала, что вопрос о статусе Крыма закрыт окончательно, поскольку решение о переходе в состав России местные жители приняли добровольно на референдуме в марте 2014 года. Несмотря на то, что мировая общественность не признает результаты голосования, на полуостров регулярно приезжают делегации политиков и общественных деятелей из разных стран, и многие из них признают регион частью России.