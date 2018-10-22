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Украинский замминистра хочет вернуть Крым с помощью армии
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Украинский замминистра хочет вернуть Крым с помощью армии 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
В этой связи она советует экспертам начать разрабатывать военный сценарий возвращения Крыма, который в Киеве продолжают считать своей территорией вопреки воле населения полуострова.
«Мы все говорим о политическом давлении, дипломатическом давлении, санкциях, экономическом давлении — это рамка, от которой мы сегодня отталкиваемся», — рассказала Джапарова на пресс-конференции в украинской столице, слова которой приводит Интерфакс-Украина.
«Кроме дипломатического сценария, мы должны также разрабатывать и, как минимум, учитывать военный сценарий возвращения Крыма, так как мы не знаем, какая конъюнктура будет в самой Российской Федерации», — добавила Джапарова
Несмотря на воинственные заявления украинских политиков и чиновников, жители страны все меньше верят в возвращение Крыма. Такие выводы следует из результатов нового опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» совместно с Центром Разумкова. Так, выяснилось, что в воссоединение полуострова с Украиной верят только 48% участников исследования — это на 6 процентов ниже, чем аналогичный показатель годом ранее, — причем на то, что это произойдет в ближайшее время, рассчитывают лишь 5% респондентов.
РФ неоднократно подчеркивала, что вопрос о статусе Крыма закрыт окончательно, поскольку решение о переходе в состав России местные жители приняли добровольно на референдуме в марте 2014 года. Несмотря на то, что мировая общественность не признает результаты голосования, на полуостров регулярно приезжают делегации политиков и общественных деятелей из разных стран, и многие из них признают регион частью России.
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