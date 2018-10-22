В Японии произошло землетрясение магнитудой 4,9

ТОКИО, 22 окт — РИА Новости . Землетрясение магнитудой 4,9 произошло вечером в понедельник на северо-востоке главного японского острова Хонсю, угрозы возникновения цунами нет.

По данным Главного метеорологического агентства страны, подземные толчки были зафиксированы в 19.47 по местному времени (13.47 мск) к востоку от префектуры Фукусима. Очаг залегал на глубине 50 километров под водой.

Угрозы возникновения цунами нет. Данных о сбоях в работе расположенных в районе землетрясения АЭС не поступало. Информации о пострадавших также не приводится.