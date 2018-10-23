В РФС отреагировали на возможную работу Черчесова в «Спартаке»

Тренер Сборной России по футболу Станислав Черчесов является главным кандидатом на пост наставника «Спартака»

Технический директор Российского футбольного союза Андрей Лексаков заявил, что информацию о возможной работе Станислава Черчесова в московском «Спартаке» не стоит воспринимать серьезно. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «360».

Он пояснил, что с эти вопросом лучше обращаться к самому Черчесову.

«На мой взгляд, информация и выеденного яйца не стоит», — сказал технический директор.

Лексаков не согласился с тем, что совмещение постов может плохо сказаться на результатах сборной.

Ранее «Спартак» уволил главного тренера команды Массимо Карреру. По мнению руководства клуба, тренер не справлялся с выполнением поставленных задач в предыдущем сезоне. Кроме того, сейчас команда показывает неудовлетворительные результаты. Исполняющим обязанности наставника «Спартака» стал помощник Карерры Рауль Рианчо. По информации СМИ, Черчесов является главным кандидатом на освободившийся пост.

Напомним, что Станислав Черчесов уже возглавлял «Спартак» с 19 июня 2007 года по 14 августа 2008 года. Кроме того, он сам играл в московской команде в разное время, начиная с 1984 года.