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В РФС не поступило обращения от «Спартака» по поводу Черчесова
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В РФС не поступило обращения от «Спартака» по поводу Черчесова 

Газета.Ru + ещё 10 9 часов назад
Фото: FIFA
В Российский футбольный союз (РФС) не поступало обращений от "Спартака" на тему совмещение Станиславом Черчесовым двух постов, сообщает ТАСС.
22 числа «Спартак» уволил главного тренера Массимо Карреру из-за неудовлетворительных результатов команды. СМИ называют Черчесова как главного кандидата на освободившееся место. Речь идет о том, что российский специалист будет совмещать два поста, Черчесов сейчас тренирует сборную России. В «Спартаке» обязанности главного тренера исполняет Рауль Рианчо, пополнивший тренерский штаб красно-белых прошедшим летом.
Об отсутствии сообщений от красно-белых проинформировали в пресс-службе РФС.
"В РФС не поступало обращений от футбольных клубов по поводу возможного совмещения Станиславом Черчесовым постов главного тренера сборной России и клуба", — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что экс-форвард «Спартака» хочет видеть в команде только российского тренера.
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