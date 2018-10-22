Ещё
Песков раскрыл детали будущей встречи Путина и Болтона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков раскрыл детали будущей встречи Путина и Болтона 

Деловая газета «Взгляд» 48 минут назад
Встреча президента России Владимира Путина с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, который в воскресенье прибыл в Москву, остается в графике главы государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Пока встреча планируется», — ответил он на вопрос, точно ли состоится встреча Путина и Болтона, передает РИА «Новости».
По словам Пескова, Кремль рассчитывает, что Болтон разъяснит высказывания американского лидера Дональда Трампа о выходе США из ДРСМД, передает ТАСС.
Он отметил, что вокруг этого договора «были и остаются проблемные моменты», на что многократно указывал российский лидер. «Многие страны в Азии и других регионах разрабатывают подобные системы, которые можно квалифицировать как ракеты малой и средней дальности. Но, тем не менее, именно Россия и США остаются двумя ключевыми странами, которые несут ответственность за мировую стабильность и безопасность», — подчеркнул Песков.
Он также заявил, что возможным ответом Москвы на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может стать принятие мер по восстановлению военного баланса.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Стало известно о возможных психических отклонениях у керченского стрелка Кокорину и Мамаеву поручили по очереди мыть туалеты в СИЗО Власти Украины подсчитали заходы судов и танкеров в порты Крыма за год
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Там речь шла не о рае»: Песков пояснил слова Путина426
Лукашенко испугался повторения Донбасса126
Загадка сейфа: что сжег керченский стрелок77
Дерзкий совок10
В Москве задержан певец Мистер Кредо9
Видео
06:49
Загадка сейфа: что сжег керченский стрелок
Происшествия Статьи
00:12
Крушение поезда на Тайване попало на видео
Происшествия
03:43
Возле колледжа в Керчи произошёл хлопок
Происшествия
00:35
Украинские Су-25 пролетели на сверхмалой высоте
Оружие Армия
01:00
Аниту Цой госпитализировали
Шоу-бизнес Другое
02:50
Москвичам предсказали двухдневные страдания
Погода Новости Москвы
00:40
Полицейский забодал задержанного и попал на видео
Происшествия
05:12
Лавров прокомментировал планы США по РСМД
Политика
06:30
Росляков сжег вещи и закопал сейф перед бойней
Происшествия
00:41
Зачем украинские Су-25 прижимаются к земле
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение