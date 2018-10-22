Песков раскрыл детали будущей встречи Путина и Болтона

«Пока встреча планируется», — ответил он на вопрос, точно ли состоится встреча Путина и Болтона, передает РИА «Новости»

По словам Пескова, Кремль рассчитывает, что Болтон разъяснит высказывания американского лидера Дональда Трампа о выходе США из ДРСМД, передает ТАСС

Он отметил, что вокруг этого договора «были и остаются проблемные моменты», на что многократно указывал российский лидер. «Многие страны в Азии и других регионах разрабатывают подобные системы, которые можно квалифицировать как ракеты малой и средней дальности. Но, тем не менее, именно Россия и США остаются двумя ключевыми странами, которые несут ответственность за мировую стабильность и безопасность», — подчеркнул Песков.

Он также заявил, что возможным ответом Москвы на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может стать принятие мер по восстановлению военного баланса.