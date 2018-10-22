Роспотребнадзор предупредил о риске заболевания корью на Украине

Как отмечает Роспотребнадзор, по официальным данным министерства здравоохранения Украины от 13 октября, только за период с 1 по 7 октября 2018 года на Украине зарегистрировано 554 случая заболевания корью, из которых 397 — среди детей.

"Всего на 7 октября сего года в стране зарегистрировано 32489 случая кори, из которых 19476 — среди детей. С начала года от осложнений после кори умерли 14 человек, 10 из которых — дети", — говорится в сообщении.

По мнению специалистов, сложившаяся ситуация в стране наблюдается из-за того, что детские дошкольные учреждения и школы посещает много не вакцинированных детей.

Согласно сообщению, Минздрав Украины совместно с министерством образования и науки направили официальное письмо органам исполнительной власти и местного самоуправления Украины о том, что низкая вакцинация против кори противоречит закону «О защите населения от инфекционных заболеваний».

По данным ведомства, ситуацию с корью на Украине также внимательно отслеживает Европейский центр по предупреждению и контролю заболеваний (ECDC), опасаясь завоза кори в страны ЕС и соседние с ними государства из Украины.

"Роспотребнадзор обращает внимание граждан и напоминает, что единственным действенным средством защиты против кори является вакцинация, что необходимо учитывать при планировании поездок", — добавили в ведомстве.