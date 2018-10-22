Звезда телешоу сознался в наркотической зависимости

Участник британского музыкального шоу X Factor Дэнни Тетли признался, что на протяжении года страдал от алкогольной и наркотической зависимости, пишет The Sun.

По словам 37-летнего исполнителя, он подсел на наркотики из-за их повсеместной распространенности в испанском курортном городе Бенидорм, где он работал. Он употреблял алкоголь и кокаин каждую ночь.

Тетли призался, что тяжело переживал потерю десяти близких людей за последние три года. Он сказал, что за это время «прошел через абсолютный ад». Певец пребывал в глубокой депрессии, но наркотики ему не помогли, и он избавился от зависимости. Участие в телевизионном проекте изменило его жизнь, утверждает Тетли.