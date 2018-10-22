Ещё
Звезда телешоу сознался в наркотической зависимости
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Звезда телешоу сознался в наркотической зависимости 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Участник британского музыкального шоу X Factor Дэнни Тетли признался, что на протяжении года страдал от алкогольной и наркотической зависимости, пишет The Sun.
По словам 37-летнего исполнителя, он подсел на наркотики из-за их повсеместной распространенности в испанском курортном городе Бенидорм, где он работал. Он употреблял алкоголь и кокаин каждую ночь.
Тетли призался, что тяжело переживал потерю десяти близких людей за последние три года. Он сказал, что за это время «прошел через абсолютный ад». Певец пребывал в глубокой депрессии, но наркотики ему не помогли, и он избавился от зависимости. Участие в телевизионном проекте изменило его жизнь, утверждает Тетли.
X Factor — телевизионный конкурс талантов. Этот формат был придуман в Великобритании продюсером Саймоном Коуэллом.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты премии красноармейцев за атаку Берлина60
Россия встала на защиту Белоруссии170
Росляков сжег вещи и закопал сейф перед бойней152
Украинские Су-25 пролетели на сверхмалой высоте31
Китай взламывает США. Следующей может стать Россия4
Видео
00:35
Украинские Су-25 пролетели на сверхмалой высоте
Оружие Армия
01:00
Аниту Цой госпитализировали
Шоу-бизнес Другое
01:10
«Никого не покупаем»: зачем в Крым едут американцы
Политика Статьи
05:41
Реакция Запада на выход США из ракетного договора
В мире Оружие
00:58
Названо условие наступления Украины на Россию
Украина В мире
01:00
«Прошу прощения»: Анита Цой попала в больницу
Статьи Шоу-бизнес
01:24
Вводить режим ЧС во Владикавказе нет необходимости
Происшествия
01:47
Трагическая смерть россиян на Кипре подтвердилась
Происшествия
01:46
Дрон-охотник за подводными лодками попал на видео
Оружие Армия
00:38
В Москве заметили стреляющий свадебный кортеж
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение