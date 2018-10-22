Названы регионы РФ с самым большим ростом зарплат в 2019 году

По его словам, в следующем, 2019 году «средние зарплаты могут вырасти на 4−6%, а по оптимистическому прогнозу — на 9%».

В то же время инфляция по-прежнему будет под контролем и не превысит 4%, считает Зубец.

Проректор рассказал « Российской газете », что лидерами среди российских регионов, где ожидается наибольший рост зарплат в ближайшем году, являются Севастополь Республика Крым , Ленинградская область, Республика Дагестан, Приморский край, Чеченская Республика, Самарская область, Кемеровская область, Алтайский край, Республика Саха (Якутия).

По словам эксперта, это связано в первую очередь с ростом предпринимательской активности населения, а также с федеральной поддержкой и развитием туризма.

Зубец также отметил, что давление экономических санкций в отношении России, конечно же, может сказываться на ослаблении рубля, но не сильно.

«Его не стоит переоценивать, так как до сих пор оно не играло заметной роли среди факторов, определяющих динамику российской экономики», — приводит издание слова специалиста.

Кроме того, по словам проректора университета, рост ВВП будет поддерживать рост ВВП в России, который в следующем году, предположительно, составит 2−3% с вероятной перспективой роста на 3,5% в 2020 году.