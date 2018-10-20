Близкие погибших в Керчи проявляют агрессию

Близкие и родственники погибших в политехническом колледже в Керчи обращаются в психоневрологический диспансер. Люди не могут самостоятельно справится с ситуацией.

Местные медики рассказали, что работы у них сейчас очень много.

«Хотим всем помочь пережить, сгладить эту ситуацию, помочь сбросить агрессию. У многих людей смерть близких вызывает негодование и агрессию. Это нормальная реакция на то, что погиб близкий человек», — приводит РИА Новости слова главврача медучреждения Владимира Маркова

17 октября около полудня 18-летний студент Керченского политехнического колледжа взорвал самодельную бомбу в столовой учебного заведения, затем открыл стрельбу по учащимся и преподавателям, после чего покончил с собой. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более человек, писал News.ru.