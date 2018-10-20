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Близкие погибших в Керчи проявляют агрессию
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Близкие погибших в Керчи проявляют агрессию 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
Близкие и родственники погибших в политехническом колледже в Керчи обращаются в психоневрологический диспансер. Люди не могут самостоятельно справится с ситуацией.
Местные медики рассказали, что работы у них сейчас очень много.
«Хотим всем помочь пережить, сгладить эту ситуацию, помочь сбросить агрессию. У многих людей смерть близких вызывает негодование и агрессию. Это нормальная реакция на то, что погиб близкий человек», — приводит РИА Новости слова главврача медучреждения Владимира Маркова.
17 октября около полудня 18-летний студент Керченского политехнического колледжа взорвал самодельную бомбу в столовой учебного заведения, затем открыл стрельбу по учащимся и преподавателям, после чего покончил с собой. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более человек, писал News.ru.
В Челябинске похоронили 19-летнего Егора Перепелкина, погибшего при стрельбе в Керченском политехническом техникуме. Около двухсот человек пришли в храм на отпевание. Тело молодого человека положили в могилу в закрытом гробу.
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