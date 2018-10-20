На кладбище в Миассе вскрыли могилу и достали покойника из гроба

В Сети появились шокирующие фото со вскрытой могилой и пустым гробом, сделанные на Северном кладбище Миасса

Жители города высказали самые невероятные версии произошедшего, от криминальных, вроде того, что могилокопатели позарились на зарытые вместе с покойником золотые украшения, до шутливо-мистических измышлений на тему зомби и воскресших вампирах.

На деле оказалось, что разрытая могила — последствие вполне законной эксгумации. Об этом агентству NewsMiass.ru рассказал директор ООО «Мемориал» Иван Нуждин. Оказалось, что семья переехала в Копейск, однако пожилая вдова решила перенести тело усопшего супруга поближе к новому месту жительства. Поэтому его могила была официально вскрыта, а останки извлечены.

«Наши сотрудники раскопали старую могилу, переложили останки в новый, предоставленный семьёй гроб и передали его родственникам. После чего место захоронение было приведено в порядок», -сообщил Нуждин.

При этом руководитель ритуального предприятия отметил, что никакого криминала процедура не носила. У родственников имелись все необходимые документы.