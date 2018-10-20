МИД предупредил россиян о шторме на Сицилии

#Италия — сильный шторм достиг берегов о. Сицилия; в результате наводнения в зоне подтопления оказались населенные пункты в восточной части острова; затруднено автомобильное движение, приостановлено авиасообщение, изменено расписание работы железнодорожного транспорта pic.twitter.com/bFSsgdvgL1

— МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 20 октября 2018 г.

"Италия — сильный шторм достиг берегов острова Сицилия; в результате наводнения в зоне подтопления оказались населенные пункты в восточной части острова; затруднено автомобильное движение, приостановлено авиасообщение, изменено расписание работы железнодорожного транспорта", — говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.