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МИД предупредил россиян о шторме на Сицилии
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МИД предупредил россиян о шторме на Сицилии 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России (ДСКЦ) предупредил россиян о шторме на острове Сицилия, сообщив о приостановке авиасообщения.
#Италия — сильный шторм достиг берегов о. Сицилия; в результате наводнения в зоне подтопления оказались населенные пункты в восточной части острова; затруднено автомобильное движение, приостановлено авиасообщение, изменено расписание работы железнодорожного транспорта pic.twitter.com/bFSsgdvgL1
— МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 20 октября 2018 г.
"Италия — сильный шторм достиг берегов острова Сицилия; в результате наводнения в зоне подтопления оказались населенные пункты в восточной части острова; затруднено автомобильное движение, приостановлено авиасообщение, изменено расписание работы железнодорожного транспорта", — говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.
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