Ещё
«Он домашний ребенок». Речь адвоката о Кирилле Кокорине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Он домашний ребенок». Речь адвоката о Кирилле Кокорине 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы Кирилла Кокорина, брата нападающего "Зенита" Александра Кокорина, выступил в Мосгорсуде по делу своего подзащитного. Кирилл Кокорин, как его старший брат и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев, находятся в СИЗО до 8 декабря по подозрению в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Ранее они подали апелляции на перевод под домашний арест. Апелляция Мамаева уже отклонена.
"19-летний молодой парень не несет никакой угрозы обществу! Тем более матерым следователям! Это домашний ребенок, которого взяли на мероприятие. В семье Кокориных у каждого свой бюджет. Кирилл не управляет финансовыми потоками брата. Он просто студент, 19-летний парень.
У ребенка есть дом и родители, его легко закрыть от внешнего мира. Почему суд выбирает такую строгую меру?!
Мой подзащитный подошел, чтобы выяснить повод для оскорблений. Оскорбления продолжились. А тут речь о брате! У меня голос начинает дрожать, когда я о своем брате думаю.
Кто-то выглядит спортивно, но не Кирилл Кириллович! Мало кто мог воспринимать его приближение в качестве угрозы" — сказал Вячеслав Барик.
"Что хочется отметить. Насколько мне известно, другим участникам эпизод с Гайсиным не вменен. А вот Гайсин на очной ставке и в протоколе допроса четко сказал: Кокорин Кирилл Кириллович действий в отношении меня не применял! Мой подзащитный его пальцем не трогал, бегал где-то вокруг", — добавил адвокат.
Кирилл Кокорин произнес: "Поддерживаю адвоката"
Кокорин и Мамаев: слушания апелляций. Live!
Спорт-Экспресс: последние новости
"Монако" завел официальную страницу "Вконтакте" "Анахайм" выиграл у "Айлендерс" Валуев скорбит по жертвам трагедии в Керчи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стали известны подробности крушения в Азовском море30
Пока вы спали: Россия и Грузия столкнулись в небе48
Выдавший Рослякову справку об оружии врач заговорил297
РПЦЗ последовала за РПЦ57
Золотов ответил Навальному на предложение о дебатах259
Видео
08:33
Путин назвал причину трагедии в Керчи
Политика
05:22
Выдавший Рослякову справку об оружии врач заговорил
Происшествия
04:30
РПЦЗ последовала за РПЦ
Общество
01:40
Следователи работают на месте трагедии в Керчи
Криминал Происшествия
02:00
Как «сдохнут» агрессоры при ядерном ударе по РФ
Армия Оружие
00:23
Стали известны подробности крушения в Азовском море
Происшествия
04:02
СК опубликовал видео с места трагедии в Керчи
Происшествия Криминал
01:04
Золотов ответил Навальному на предложение о дебатах
Общество Криминал
00:48
Мыло и веревка: пенсионерка купила министру подарок
Общество
02:57
Умер Леонид Брусин
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение