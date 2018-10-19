«Он домашний ребенок». Речь адвоката о Кирилле Кокорине

"19-летний молодой парень не несет никакой угрозы обществу! Тем более матерым следователям! Это домашний ребенок, которого взяли на мероприятие. В семье Кокориных у каждого свой бюджет. Кирилл не управляет финансовыми потоками брата. Он просто студент, 19-летний парень.

У ребенка есть дом и родители, его легко закрыть от внешнего мира. Почему суд выбирает такую строгую меру?!

Мой подзащитный подошел, чтобы выяснить повод для оскорблений. Оскорбления продолжились. А тут речь о брате! У меня голос начинает дрожать, когда я о своем брате думаю.

Кто-то выглядит спортивно, но не Кирилл Кириллович! Мало кто мог воспринимать его приближение в качестве угрозы" — сказал Вячеслав Барик.

"Что хочется отметить. Насколько мне известно, другим участникам эпизод с Гайсиным не вменен. А вот Гайсин на очной ставке и в протоколе допроса четко сказал: Кокорин Кирилл Кириллович действий в отношении меня не применял! Мой подзащитный его пальцем не трогал, бегал где-то вокруг", — добавил адвокат.

Кирилл Кокорин произнес: "Поддерживаю адвоката"

Кокорин и Мамаев: слушания апелляций. Live!