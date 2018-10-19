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Адвокат Мамаева предоставил причины перевода футболиста под домашний арест
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Адвокат Мамаева предоставил причины перевода футболиста под домашний арест 

RT на русском 52 минуты назад
Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, предоставил причины перевода футболиста под домашний арест.
На заседании Мосгорсуда Бушманов заявил, что следствие предоставило противоречивые данные о причастности Мамаева к вменяемым эпизодам. По мнению адвоката, не способствовало арест и положительная характеристика Мамаева.
«Мамаев сам пришёл к следователям, когда стало известно о возбужеднии дела, раскаялся в содеянном, и готов возместить пострадавшему Виталию Соловчуку ущерб», — говорится в жалобе адвоката, озвученной в суде.
Он добавил, что его клиент сдал загранпаспорт и не может скрыться от следствия.
Ранее сообщалось, что Бушманов сомневается, что суд одобрит решение о переводе его клиента под домашний арест.
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