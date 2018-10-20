Ещё
Вертолет упал на палубу авианосца США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Двенадцать человек пострадали при падении вертолета на авианосец США 

Российская Газета + ещё 56 27 минут назад
Фото: © AP Photo / Kin Cheung
Не менее 12 человек получили ранения при падении вертолета ВМС США MH-60 на палубу атомного авианосца Ronald Reagan в Филиппинском море. В результате ЧП пострадали четыре человека на борту винтокрылой машины и восемь моряков.
Они получили травмы различной степени тяжести, информирует телекомпания CNN. Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии. Часть из них доставлена на берег для госпитализации.
Американский вертолет Sikorsky MH-60 Seahawk упал на палубу авианосца сразу после взлета. Причина случившегося выясняется.
Ronald Reagan — единственный авианосец ВМС США, несущий в настоящее время службу в Юго-Восточной Азии. Срочный ремонт судну не требуется.
Российская Газета: последние новости
Саудовского генерала уволили в ходе расследования убийства Хашкаджи "Родина" установила подробности боевого пути фронтовых разведчиков ЦБ обсуждает единую платформу данных о клиентах банков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парень погибшей в Керчи студентки выпал из окна362
Ждать осталось недолго: народный гнев сметет Порошенко303
Взявший в охапку детей Киркоров уехал из России9
В США россиянка оказалась виновна из-за выборов29
Появилась информация о пилотах рухнувшего Л-39309
Видео
01:00
Названа роль Крымского моста в керченской трагедии
Общество
00:48
Константинополь отказался разрывать отношения с РПЦ
Общество
08:33
Путин назвал причину трагедии в Керчи
Политика
00:35
Решена судьба Давидыча
Происшествия
02:21
Умер актер Дмитрий Солодовник
Общество
01:00
На Украине объявили траур из-за ЧП в Керчи
В мире Украина
00:46
Китаянка упала в бассейн с голодными акулами
Происшествия
05:22
Выдавший Рослякову справку об оружии врач заговорил
Происшествия
04:30
РПЦЗ последовала за РПЦ
Общество В мире
01:40
Следователи работают на месте трагедии в Керчи
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение