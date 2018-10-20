Вертолет упал на палубу авианосца США

Двенадцать человек пострадали при падении вертолета на авианосец США

Не менее 12 человек получили ранения при падении вертолета ВМС США MH-60 на палубу атомного авианосца Ronald Reagan в Филиппинском море. В результате ЧП пострадали четыре человека на борту винтокрылой машины и восемь моряков.

Они получили травмы различной степени тяжести, информирует телекомпания CNN. Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии. Часть из них доставлена на берег для госпитализации.

Американский вертолет Sikorsky MH-60 Seahawk упал на палубу авианосца сразу после взлета. Причина случившегося выясняется.

Ronald Reagan — единственный авианосец ВМС США, несущий в настоящее время службу в Юго-Восточной Азии. Срочный ремонт судну не требуется.