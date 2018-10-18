Бывший участник «Уральских пельменей» попался на массовом обмане

Отколовшийся от команды шоу артист Вячеслав Мясников придумал способ привлечь к себе внимание. Он пытается набрать просмотры в Instagram с помощью неординарных хэштегов.

Загвоздка в том, что среди меток под публикациями Мясникова встречаются слова на популярные темы, которые не относятся ни к деятельности юмориста, ни к теме постов. Таким не очень честным путем артист массово привлекает фолловеров на свою страничку.

Например, бывший участник «Уральских пельменей» зачастую использует тэги про мам в декрете или жировые скопления на щеках, именуемые мешочками или комками Биша, сообщает Urа.ru. Также в подписях к снимкам и роликам Мясникова упоминаются слова «экомех», «шугаринг», «маникюр» и другие.

Напомним, Вячеслав Мясников и Андрей Рожков начали гастролировать с собственным шоу «Ваши пельмени» этой осенью. По их словам, первые концерты удались.

Отметим, что в последнее время «Уральские пельмени» преследует череда скандалов и неприятностей. Ранее коллектив шоу спорил со своим экс-директором Сергеем Нетиевским по поводу товарного знака, зарегистрированного в 2011 году.