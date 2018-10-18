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Бывший участник «Уральских пельменей» попался на массовом обмане
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Бывший участник «Уральских пельменей» попался на массовом обмане 

Дни.ру + ещё 1 4 часа назад
Фото: Дни.ру
Отколовшийся от команды шоу артист Вячеслав Мясников придумал способ привлечь к себе внимание. Он пытается набрать просмотры в Instagram с помощью неординарных хэштегов.
Загвоздка в том, что среди меток под публикациями Мясникова встречаются слова на популярные темы, которые не относятся ни к деятельности юмориста, ни к теме постов. Таким не очень честным путем артист массово привлекает фолловеров на свою страничку.
Например, бывший участник «Уральских пельменей» зачастую использует тэги про мам в декрете или жировые скопления на щеках, именуемые мешочками или комками Биша, сообщает Urа.ru. Также в подписях к снимкам и роликам Мясникова упоминаются слова «экомех», «шугаринг», «маникюр» и другие.
Напомним, Вячеслав Мясников и Андрей Рожков начали гастролировать с собственным шоу «Ваши пельмени» этой осенью. По их словам, первые концерты удались.
Отметим, что в последнее время «Уральские пельмени» преследует череда скандалов и неприятностей. Ранее коллектив шоу спорил со своим экс-директором Сергеем Нетиевским по поводу товарного знака, зарегистрированного в 2011 году.
Как писали Dni.Ru, после этого бывший руководитель обвинил нынешнего начальника проекта в рейдерстве. Далее «Уральские пельмени» требовали от Нетиевского возмещения судебных расходов в сумме почти 650 тысяч рублей.
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